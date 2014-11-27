Легендарный завод Opel в Бохуме закрывается после полувека работы

5 декабря полная тишина наступит в производственных цехах завода Opel в немецком городе Бохум. Это предприятие верой и правдой проработало 52 года, и сейчас здесь собираются старые модели Opel Astra, Zafira и Zafira Tourer. Однако теперь в рамках программы ликвидации перепроизводства концерн закрывает завод.

На заводе работают 3300 человек. 700 из них смогут перейти на склад запчастей, который будет продолжать работать еще в течение как минимум 5 лет. На территории завода через 6 — 7 лет будут работать сотня — другая различных фирм, и для общей экономики региона паритет будет, казалось бы, соблюдаться. В этих компаниях будут созданы столько же рабочих мест, сколько и ликвидируют во время закрытия автозавода.