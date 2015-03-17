Покупая бумаги BMW и Volkswagen, не забудьте о волатильности Forex!

12%-ный обвал евро в этом году положил начало крупному ралли акций автопроизводителей и помог индексу DAX прыгнуть выше 12000 пунктов. Спрос на способы защиты этих активов тоже растет.

Опционы на BMW AG и Volkswagen AG — самые дорогие более чем за два года по сравнению с опционами на индекс Euro Stoxx 50, а контракты на Daimler AG выросли до самой высокой цены с октября 2013 года. Все три компании выросли с начала 2015 года более чем на 36%!

Автопроизводители стали самыми горячими запасами Европы отчасти потому, что трейдеры делают ставку на то, что при ослаблении единой валюты они как экспортеры выигрывают. Однако некоторые инвесторы, такие, например, как Дирк Тильс из KBC Asset Management говорят, что возможно, трейдеры торопятся. Отчасти эти слова вызваны тем, что валютные преграды будут ограничивать выгоды от доходности ценных бумаг. «Эффект от слабого евро придет позже и гораздо медленнее, чем надеется рынок», — говорит Тильс. — «Люди должны быть более осторожными в своих ожиданиях. В отчетности за первый квартал мы можем разочароваться».



Все отлично, но...



Ралли BMW, Volkswagen и Daimler выросли до уровней, которых не видели уже в течение четырех лет. В результате в 2015 году DAX вырос на 24%, став самым «резвым» индексом среди 24 развитых рынков. Хотя аналитики говорят, что годовая прибыль будет расти на 9% в BMW, на 10% в Volkswagen и на 17% в Daimler — эти оценки ниже, чем показатели, продемонстрированные в 2014 году. Управляющие фондами согласны, что этот сектор сейчас наиболее благоприятный для инвестирования в Европу. 12 из 14 автопроизводителей, входящих в Stoxx Europe 600, выросли в этом году по крайней мере на 30%.

Однако аналитики предупреждают: «Ожидания настолько высоки, что если рост доходов не прибудет по расписанию, то бумаги европейских экспортеров начнут распродаваться с космической скоростью».

Jграничения, которые налагают на автопроизводителей валютные колебания, означают, что они смогут пожинать сверхдоходы только если евро резко обвалится еще сильнее. Об этом пишет в своей записке от 12 марта BNP Paribas SA. Если евро останется на текущих уровнях, определенная часть доходов будет просто «съедена» волатильностью.



Что же делать?



Все выкручиваются из ситуации по-разному. Так, к примеру, BMW удалось снизить валютные риски за счет увеличения производства за пределами еврозоны, в том числе за счет новых заводов в США, Китае и Бразилии. И BMW, и Daimler Mercedes-Benz сейчас собирают большую часть своих популярных моделей внедорожников на заводах в США.

Volkswagen использует деривативы для хеджирования валютных рисков. К примеру, в марте заключается больше контрактов со сроком погашения от 1 до 5 лет, нежели краткосрочных. Это делается для защиты от скачков евро.

Daimler защитил 80% своих годовых рисков и прогнозирует рост валютной выручки более, чем на 500 млн евро, по сообщению пресс-секретаря компании. Компания получит больше выгоды, если евро останется слабым.

Однако росту доходов пока способствует еще и то, что европейская макростатистика укладывает на лопатки все прогнозы аналитиков, да к тому же еще и расходы на топливо существенно упали. «Производители автомобилей несутся на всех парах», — говорит Кевин Келли, директор по инвестициям в Recon Capital Partners (Нью-Йорк). — «Дальше после длинного ралли мы все еще остаемся «быками» по европейскому автопрому. Зачем чинить то, что не сломано?»