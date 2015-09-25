Кто выиграл, а кто проиграл от скандала с Volkswagen?

Volkswagen, один из ведущих брендов Германии, пережил худшую неделю за 78 лет своей истории: ему пришлось признаться в том, что он долгие годы обманывал контролирующие органы. В скандал с фальсификацией результатов экологических тестов могут быть вовлечены 11 млн дизельных автомобилей VW по всему миру. Уже можно навскидку перечислить тех, кто проиграет в результате происходящих событий, а кто извлечет из них пользу (или даже прибыль).

Неудачники

Volkswagen

В первую очередь, это, естественно, сам концерн Volkswagen. Компания, которая много лет была символом экономической мощи Германии, получает удар по всем фронтам сразу.

Финансовый фронт: в третьем квартале компания выделяет 7,3 млрд долларов, чтобы покрыть расходы на скандал. Около 18 млрд долларов, судя по всему, компания заплатит в виде штрафов американскому природоохранному ведомству. Акции компании подешевели в общей сложности на 24% с момента начала развития событий.

Кадровый фронт: в среду ушел в отставку генеральный директор концерна, Мартин Винтеркорн. Он заявил, что компания нуждается в перезагрузке и новом старте. Новым главой концерна стал Маттиас Мюллер, который до этого был генеральным директором Porsсhe.

Ущерб бренду: сейчас производитель самых популярных в Европе автомобилей находится в очень некрасивой ситуации. По словам маркетологов, на сияющем логотипе Volkswagen не просто появилось несколько вмятин: вполне возможно, что он разбит вдребезги.

В прошлом году в Германии «любимым автомобилем» стал VW Golf. В первом полугодии 2015 концерн обогнал японскую Toyota по объему продаж и стал мировым лидером. И вот сейчас все эти достижения фактически перечеркнуты.

Весь автопром Германии

Остальные немецкие автопроизводители и поставщики деталей тоже оказались под ударом. На рынке зреют опасения, что весь сектор в целом, вероятно, был вовлечен в манипуляции с тестами. Акции BMW в четверг снизились более чем на 5% после информации в немецкой прессе о том, что дизельные двигатели BMW характеризуются значительным превышением норм содержания вредных веществ в выбросах. В своем заявлении в начале недели BMW открещивался от скандала: «мы никогда не манипулировали экологическими показателями», но доверие к немецкому автопрому сильно пошатнулось.

В центре внимания и поставщики Volkswagen. Компания Bosh, поставлявшая те самые злополучные «маскирующие устройства», заявила во вторник, что ответственность за их использование полностью лежит на Volkswagen, однако и на ее репутацию тоже легла тень.

В целом, Германия, которая всегда была символом надежности и эффективности, показала себя с крайне невыгодной стороны. Скандал с VW пресса уже окрестила катастрофой для всей немецкой автомобильной промышленности.

Немецкая экономика

Немецкая экономика уже выдержала греческий долговой кризис и доказала свою надежность в условиях замедления роста в Китае. Но теперь «локомотив», который везет всю Европу, сталкивается с новыми рисками.

Volkswagen — крупнейший немецкий автопроизводитель. Также концерн — один из крупнейших работодателей Германии: на его производствах внутри страны заняты более 270 000 сотрудников.

«После того, как экономика Германии справилась и с Грецией, и с кризисом евро, и с китайскими событиями, теперь, по иронии судьбы, над ней нависла крупнейшая опасность за последние годы. Ирония заключается в том, что самой крупной стала не внешняя угроза, а внутренняя», — говорят эксперты.

Платина

Опасения, что потребители начнут массово отказываться от автомобилей с дизельными двигателями, ударило по котировкам платины: она используется в дизельных двигателях для очистки выбросов.

Цены на платину в среду упали до 6,5-летнего минимума, а всего за последние 4 дня металл потерял 5% стоимости.

Регуляторы

Аналитики говорят, что сейчас усилится давление на регуляторы: от них будут требовать установить более высокие стандарты. «Регуляторы знают о ряде использующихся автопроизводителями трюков, но никого не наказывают», — говорят аналитики UBS. — «Три дня подряд Volkswagen не сходил с первых страниц таблоидов, так что на регуляторы началось давление. Они начали менять процессы и подходы, но должны будут сделать гораздо больше, потому что доверие сейчас уже утеряно».

Бенефициары

Компании-конкуренты

Максимальную выгоду от бед Volkswagen получат иностранные конкуренты — к примеру, та же самая японская Toyota, бесцеремонно сдвинутая с первого места немецким концерном в начале 2015 года. На этой неделе автопром в глобальном масштабе, конечно, пострадал: так, например, Ford потерял около 4%. Однако азиатские производители могут извлечь из скандала выгоду в долгосрочной перспективе. Volkswagen имел конкурентные преимущества на развивающихся рынках по сравнению, например, с корейскими марками. Если скандал разрастется, то он может обеспечить попутный ветер для Kia и Hyundai.

Электромобили

Скандал может подогреть спрос на электрокары, по словам некоторых стратегов. «В долгосрочной перспективе многие люди будут покупать электрокары не только потому что они «зеленее», но и потому что технологии меняются и развиваются, и электромобили приобретают больше возможностей».

Илон Маск, генеральный директор Tesla Motors, заявил в четверг агентству Reuters, что видит Германию как второй по важности для его компании рынок после США.

Агентство по охране окружающей среды США

Государственная машина США явно выходит из этого скандала победителем: ей удалось уличить крупнейшего автопроизводителя мира в обмане огромного масштаба. Теоретически природоохоранный регулятор еще и заработал 18 млрд долларов для государственной казны (штраф, который, возможно, будет обязана заплатить компания в США).