Ford приостановил деятельность своего завода во Всеволожске

Производство на заводе Ford Sollers во Всеволожске в Ленинградской области приостановлено на срок до 15 января следующего года, стало известно агентству РИА Новости 18 ноября.

Как сообщил собеседник агентства, предприятие не работает уже сегодня, а дата возобновления производства предположительно назначено на 15 января 2016 года. Данное решение объясняется сокращением объемов продаж. Ранее в пресс-службе компании заявляли о том, что на заводе будут продлены новогодние каникулы из-за сокращения активности на рынке.

Так, рынок упал на 33%, и ожидается, что он будет падать и далее. При этом срок, на который «отдых» будет продлен не уточнялся.