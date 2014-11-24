Merck и NewLink станут сотрудничать по разработке вакцины от вируса Эбола

Фармацевтические компании Merck и NewLink объявили в понедельник, что достигли договоренностей по совместной борьбе с вирусом лихорадки Эбола. Напомним, NewLink в данный момент занимается предварительными исследованиями этого вопроса. Включение в работу такого гиганта, как Merck, будет включать все этапы деятельности: исследования, разработку, развитие, производство, дистрибуцию вакцины.

В соответствии с соглашением Merck будет иметь исключительные права на вакцину и любые связанные с ней продукты. Напомним, акции Merck с начала этого года выросли на 19,2% (в то время, как Dow Jones вырос всего на 7,4%). NewLink, получивший сильнейшего инвестора, увеличил свою капитализацию на 60,5% с начала года до настоящего момента.