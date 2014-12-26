Неудачные сделки 2014 года

Уходящий год был очень богат на крупные сделки, однако далеко не каждый их участник остался в выигрыше. Некоторые, наоборот, одержали на редкость убедительные победы. Команда Wall Street Journal составила свой список худших и лучших сделок-2014.

Итак, три опасные и неудачные аферы года (с комментариями!).



Самая неудачная диверсия. Alibaba Group Holdings приобрела 60% акций China Vision Media Group Ltd (листинг компании — в Гонконге) в марте, всего за несколько месяцев до начала своего IPO. IPO было очень громко анонсировано и ожидалось инвесторами по всему миру. Затем, ближе к началу IPO, в середине августа, выкупленная компания, уже переименованная в Alibaba Pictures Group Ltd , задержала демонстрацию своих финансовых результатов из-за возможных проблем в бухгалтерии. Практически накануне IPO свежеиспеченная «дочка» Alibaba объявила о вероятности нарушений бухгалтерской отчетности. Раскрытие финрезов за первое полугодие 2014 года было перенесено на неопределенный срок, а листинг акций компании был приостановлен. Всё это заставило очень многих инвесторов задуматься, а стоит ли вкладываться в китайца. В декабре внешний аудит подтвердил отсутствие должного надзора и управления со стороны внешних владельцев, но в целом Alibaba не пострадал от этой диверсии. 57%-ный скачок первоначальной цены, начиная с IPO, нивелировал все сомнения инвесторов.

Самое потрясающее инвестиционное упрямство. Небольшая компания Attiva Capital Partners Ltd в мае выкупила 5% в пуэрториканском банке Doral Financial Corp, назвав ее недооцененной и процитировав разнообразную аналитическую лирику. Несколько часов спустя Doral объявил, что до 40% капитальной подушки банка не может быть учтено, по определению Федерального агентства страхования вкладов. Решением регулятора было переместить банк в группу риска. На следующий день его акции обвалились более, чем на 60%. Attiva Capital продолжала упорствовать, выкупив еще часть акций гибнувшего банка, а в своем твиттере оптимистично писала посты о том, что своими действиями помогает и политике банка, и экономике всей Пуэрто-Рико.

Буквально во вторник на этой неделе в центральный офис банка нагрянул наряд ФБР, а многомиллионные имущественные споры с местными органами власти, судя по всему, закончатся отнюдь не в пользу банка.

Attiva Capital держит акции.

Самый упущенный момент. В мае Hillshire Brands подписала соглашение о покупке Pinnacle Foods за 4,3 млрд долларов. Это предложение выглядело как очень щедрое для Pinnacle, самой удивительной мешанины брендов, начиная от соленых огурцов и заканчивая смесями печенья и сухофруктов. Компания принадлежала Blackstone Group. Многие из этих брендов растут медленно и давно не обновлялись, поэтому при сделке возникли спорные моменты. В результате, пока Pinnacle обговаривала условия сделки, Hillshire в итоге согласилась продать свой контрольный пакет Tyson Foods Inc за 7,7 млрд долларов и отказалась от первоначальных договоренностей. Pinnaclе осталась в убытке на 163 млн долларов. Шанс был упущен.





