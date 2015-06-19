Газпром строит стратегический альянс с Royal Dutch Shell

Исполнительный директор Газпрома, Алексей Миллер, рассказал агентству Reuters, что российский газовый гигант готовит глобальный стратегический альянс с Royal Dutch Shell. Это позволит российской компании выйти на новые рынки.

Газпром, один из мировых лидеров по производству газа, заявил в четверг о совместных с Shell планах строительства двух новых газопроводов по дну балтийского моря в Германию. Они станут частью Северного потока. Проект будет стоить 9,9 млрд евро (две уже существующие линии Северного потока обошлись в 8,5 млрд).

Альянс предполагает и расширение совместного производства сжиженного природного газа, и глобальную интенсификацию обмена активами.

В кулуарах Петербургского Форума Миллер сказал: «Документы такого значения подписываются не чаще, чем раз в пять или даже десять лет».

Сделка с Shell — большой успех для Газпрома, особенно сейчас, когда многие западные компании сокращают свои инвестиции в Россию в результате масштабных санкций. Газпром находится под американскими санкциями, но не подпадает под европейские, поэтому активно борется за долю на европейском рынке. «Многие из наших традиционных партнеров — сильные региональные игроки, но Shell — игрок глобального уровня. По мере того, как развивается мировой газовый рынок, мы будем укреплять и создавать глобальное стратегическое партнерство — не только на европейском, но и на бразильском, австралийском, азиатском рынках», — сказал Миллер.

Ранее в этом году Shell согласилась купить своего менее крупного конкурента, BG, за 70 млрд долларов, и Миллер видит в этом дополнительный потенциал для сотрудничества в части обмена активами.