Shell купит BG за 70 млрд долларов

В среду компания Royal Dutch Shell заявила о своем решении купить британскую газодобывающую BG Group за 70 млрд долларов в попытке сократить обогнать крупнейшего в мире поставщика газа, американскую Exxon Mobil. После объединения компаний акционеры BG получат почти 19% контрольного пакета Shell.

Согласно совместному заявлению компаний, эта сделка поможет укрепить присутствие Shell в Австралии и Бразилии на производстве сжиженного природного газа. Планируется сильно увеличить разработку глубоководных месторождений газа. Разведанные запасы, подконтрольные Shell, вырастут на четверть, а производство углеводородов — на 20%.



