FedEx купит TNT Express за 4,4 млрд евро

Компания FedEx, одна из крупнейших в мире компаний по экспресс-доставке грузов и корреспонденции, купит одного из своих конкурентов — голландскую компанию TNT Express. Стоимость сделки оценивается в 4,4 млрд евро, за счет этого американская FedE нарастит свое присутствие в Европе. Акции TNT Express на этих новостях подпрыгнули на 30%.

Во вторник стороны сделали заявление о будущей сделке и анонсировали, что объединенная группа компаний создаст в Европе третьего сильного игрока, который сможет потягаться с DHL и UPS. Стороны надеются, что сделке не будут препятствовать европейские регуляторы, которые в 2013 году уже запретили попытку FedEx купить UPS.



«Раньше на европейском рынке были две сильных компании и две — на более слабых позициях. Теперь их станет всего три, но они будут равными по силе. Нам придется побороться за клиента», — говорит Энтони Бёргманс, руководитель TNT. Дэвид Бронжек, исполнительный директор FedEx, заявил: «Для клиентов, конечно же, лучше, что Еврокомиссия хочет видеть больше конкуренции». Он добавил, что «уверен» в том, что через все препятствия, создаваемые регуляторами, удастся успешно пройти, хотя до окончательного завершения сделки потребуется много времени — возможно, порядка года. Если сделка все же сорвется, то компании TNT будет выплачена неустойка в 200 млн долларов.

Объединение компаний из сектора экспресс-доставки в Европе, как и везде, будет оказывать давление на цены в силу борьбы за долю рынка.