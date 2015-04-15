Nokia купит Alcatel за $16,6 млрд

Сегодня Nokia и Alcatel подтвердили свои намерения о полном слиянии. Nokia купит своего более слабого французского конкурента за 16,6 млрд долларов (15,6 млрд евро). Акционеры Alcatel-Lucent получат 0,55 акции объединенной компании на каждую свою акцию. В результате 33,5% новой фирмы будет принадлежать акционерам Alcatel, а 65% - акционерам Nokia. Завершение сделки планируется в I половине 2016 года, и ожидается, что к концу 2019 года объединение компаний приведет к экономии порядка 900 млн евро эксплуатационных расходов. Обновленный совет директоров Nokia будет состоять из 9 или 10 членов, трое из которых (в том числе вице-президент) будут из числа руководителей Alcatel.



Nokia обещает оставить Францию в качестве «оживленного центра объединенной компании» и не сокращать рабочие места сверх тех, что уже запланированы Alcatel. Это было главным требованием французских властей, прежде чем те одобрили сделку.

Поглощение Alcatel-Lucent позволит Nokia составить серьезную конкуренцию шведскому лидеру мобильных технологий Ericsson и китайскому лоукостеру Huawei: сейчас перспективы компании в телекоммуникационной сфере были не очень радужными, но слияние может многое изменить. Сильное влияние обновленная компания будет иметь на североамериканском рынке, учитывая ее контракты с AT&T и Verizon и быстрый растущий бизнес в области маршрутизации Интернета. Глобальная доля обновленной компании на рынке беспроводных телекоммуникаций составит порядка 35%: это меньше, чем у Ericsson с ее 40%, но больше, чем у Huawei с 20%.

Во вторник акции Nokia на европейских торгах упали на 7% (ведь Alcatel на данный момент убыточна), а вот ее будущее французское подразделение подпрыгнуло на 16%.



