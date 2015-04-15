Nokia купит Alcatel за $16,6 млрд

Сегодня
Nokia и
Alcatel
подтвердили
свои намерения о полном слиянии. Nokia
купит своего
более слабого французского конкурента
за 16,6 млрд долларов (15,6
млрд евро).
Акционеры Alcatel-Lucent
получат 0,55
акции объединенной компании на каждую
свою акцию. В результате 33,5% новой фирмы
будет принадлежать акционерам Alcatel,
а 65% - акционерам Nokia. Завершение
сделки планируется в I
половине
2016 года, и ожидается, что к концу 2019 года
объединение компаний приведет к экономии
порядка 900 млн евро эксплуатационных
расходов. Обновленный
совет директоров Nokia
будет
состоять из 9 или 10 членов, трое из которых
(в том числе вице-президент) будут из
числа руководителей Alcatel.
Nokia обещает оставить Францию в качестве «оживленного центра объединенной компании» и не сокращать рабочие места сверх тех, что уже запланированы Alcatel. Это было главным требованием французских властей, прежде чем те одобрили сделку.
Поглощение Alcatel-Lucent позволит Nokia составить серьезную конкуренцию шведскому лидеру мобильных технологий Ericsson и китайскому лоукостеру Huawei: сейчас перспективы компании в телекоммуникационной сфере были не очень радужными, но слияние может многое изменить. Сильное влияние обновленная компания будет иметь на североамериканском рынке, учитывая ее контракты с AT&T и Verizon и быстрый растущий бизнес в области маршрутизации Интернета. Глобальная доля обновленной компании на рынке беспроводных телекоммуникаций составит порядка 35%: это меньше, чем у Ericsson с ее 40%, но больше, чем у Huawei с 20%.
Во вторник акции Nokia на европейских торгах упали на 7% (ведь Alcatel на данный момент убыточна), а вот ее будущее французское подразделение подпрыгнуло на 16%.