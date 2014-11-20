Видеоуроки: Макс Кайзер. Банкиры-убийцы и экономика в комиксах

В наши дни золото - лучшее капиталовложение, по мнению одного из членов ФРС. Банк Японии и правительство страны знают это и предлагают инвесторам выкупить у них все то "барахло", которое они готовы продать: инвестфонды по недвижимости, биржевые индексные фонды, да что угодно.



Мы знаем души банкиров. И бывают среди них убийства. Шок? Нет, реальность... Британский банкир в Гонконге убил недавно двух женщин. "Они массовые убийцы!" - говорил недавно в передаче Макс Кайзер, и вдруг оказался прав. Хотя он-то говорил образно, имея в виду то, как банкиры делают деньги и с кем сотрудничают ради этого.



Во второй части программы гости расскажут о том, как долги частных компаний топят экономику и что саму экономику можно преподавать при помощи комиксов.

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