Мир готовится к дефициту... шоколада!

Не жалейте денег на лишнюю шоколадку сегодня: вполне возможно, что завтра вы не сможете ее себе позволить. Дни доступного шоколада и какао могут быть сочтены: от шоколадных гигантов Mars Inc. и Barry Callebaut поступила информация, что какао сейчас выращивается гораздо меньше, чем в мире потребляется. Фактически это означает, что мы доедаем шоколад.

В прошлом году мир съел приблизительно на 70 000 тонн больше какао, чем было выращено на мировых плантациях. Нехватка будет сохраняться минимум до 2018 года. Готовьтесь: это означает, что мир может испытать самый долгий шоколадный дефицит более, чем за полвека. Страшно? Это только цветочки.



А ягодки — в том, что производители шоколада предупреждают, что дефицит может вырасти в 14 раз к 2020 году, а к 2030 году может достигнуть уже 2 млн тонн! В 2012 — 2014 гг производилось примерно по 4 млн тонн какао.

Кстати, за последние несколько лет цены на какао подскочили на 60% (только в этом году они выросли на четверть). Мир страстно жаждет какао-бобов - а они на этом фоне радостно растут в цене.

Эксперты говорят: «Спрос на шоколад растет. Немалая часть мирового населения постепенно переходит в средний класс и имеет все больше свободных денег, чтобы тратить их на «излишества» - такие, как шоколад. Особенно это касается развивающихся рынков Латинской Америки и Азии."

Вдобавок очень некстати произошли эпидемии грибковых заболеваний и засуха в Кот-д'Ивуаре и Гане, на чьих плантациях производится 70% какао в мире. И вишенкой на торте для всего послужила вспышка вируса Эбола. Хотя «пояс какао» непосредственно не был затронут вирусом смертельной болезни — экспортеры какао почувствовали на себе волновой экономический эффект от стагнации в регионе.