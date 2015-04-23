Товарные трейдеры по всему миру не оставляют надежд на Россию

Короткой передышки в росте напряженности между Россией и Западом хватило, чтобы трейдеры по всему миру снова заговорили о перспективах сотрудничества с крупнейшим в мире производителем природных ресурсов.

Торговый дом Gunvor прокомментировал агентству Reuter, что многие компании только и ждали сигнала, чтобы вернуться к работе с Москвой. Его конкурент, Trafigura, подтвердила, что сейчас на рынках торгуется намного больше российской нефти, чем еще совсем недавно.

«Списать со счетов Россию означает сделать огромную ошибку», — говорит Клод Эйдигер, заместитель исполнительного директора Louis Dreyfus, одного из мировых лидеров в экспорте зерна, риса, хлопка и других сельскохозяйственных продуктов. — «Dreyfus инвестирует сюда уже в течение очень долгого времени. Секрет — в том, чтобы не класть все яйца в одну корзину», — сказал он своим коллегам во время отраслевой конференции.



Санкции, наложенные на Россию за украинский конфликт, сильно сузили возможности кредитования российских компаний и покупки западных технологий и техники для разработки новых энергетических ресурсов.

Несмотря на то, что на продажу и покупку российской нефти санкции не накладывались, трейдеры ощутили на себе проблемы, потому что исчезла возможность долгосрочного финансирования, чтобы торговать «черным золотом» с российских месторождений.

Gunvor, один из пяти крупнейших мировых торговых домов, сильно пострадал после того, как были наложены санкции США на его сооснователя, Геннадия Тимченко (большого друга Владимира Путина). Накануне этого события Тимченко продал свою долю в Gunvor второму сооснователю и главному исполнительному директору, Торбьорну Торнквисту, который обещал снизить зависимость компании от России, где находятся ее балтийские и черноморские терминалы.

Вчера Торнквист заявил, что всё еще верит в огромный потенциал России и что многие компании хотели бы вернуться туда, «когда осядет пыль». «Россия более предсказуема, чем может показаться. Я уверен, что масса компаний ждет момента, чтобы вернуться туда», сказал Торнквист.

Пока Gunvor уменьшает свое присутствие в России, ее конкуренты открывают для себя широкие возможности. Источники Reuters сказали, что та же Trafigura в прошлом месяце стала ведущим продавцом российской нефти, расширив экспортный апрельский контракт с «Роснефтью» на 500 млн долларов. Исполнительный директор компании, Джереми Вейр, рассказал, что торговый дом Trafigura увеличила свое присутствие в России, действуя при этом в полном соответствии с санкциями ЕС и США. «Так сложилось исторически, что мы давно работаем в России», — сказал он. — «Мы увеличили активность в последнее время, потому что видим свою нишу, в которой можем работать даже под санкциями».