«Аэрофлот» насчитал почти 2 млрд убытков

Крупнейший в России авиаперевозчик «Аэрофлот» закончил первое полугодие 2014 года с убытком из-за опережающего роста расходов.

Аэрофлот получил 1,9 миллиарда рублей убытков в первом полугодии по МСФО по сравнению с прибылью в 45 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Выручка перевозчика в январе-июне 2014 года выросла на 9,4 процента в сравнении с первым полугодием 2013 года - до 140,28 миллиарда рублей за счет роста пассажиропотока. При этом операционные расходы возросли на 15,2 процента и составили 141,665 миллиарда рублей - в основном из-за изменения курса рубля, расширения бизнеса группы.

В результате опережающего роста расходов над выручкой авиаперевозчик показал операционный убыток в 1,4 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA Аэрофлота упал в январе-июне на 53,9 процента - до 5,03 миллиарда рублей.

"Замедление роста российской экономики и значительные разовые факторы оказали негативное влияние на финансовый результат группы в первом полугодии 2014 года, однако у нас есть все возможности для продолжения прибыльного роста и успешной реализации стратегии", – цитирует пресс-релиз заместителя главы компании по финансам Шамиля Курмашова.

Аэрофлот сообщал ранее, что прогнозирует рост пассажиропотока в 2014 году на 18,5 процента до 37,2 миллиона человек.