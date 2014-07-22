Трейдинг и покер: найдите десять отличий

Между теми, кто зарабатывает деньги на рынке Форекс и теми, кто проводит свои рабочие дни за покерными онлайн-столами, при пристальном рассмотрении оказывается довольно много общего. Аналитические навыки, интуиция, способность держать себя в руках и измерять статистические параметры — и тот, и другой набор качеств необходимы и для форексного игрока, и для профессионального покериста. Есть, конечно, и различия. Например, игра в покер допускается только "ручная": категорически запрещено играть роботами. А вот автоматический трейдинг - очень распространенный инструмент для торговли на Форексе, потому что написать или заказать под свои стратегии торгового робота означает избавить себя от множества проблем, в том числе и психологического характера.

Так чем же всё-таки похожи Форекс и покер?

Корреляции между игрой в покер и торговлей валютными парами — довольно логичные. Торговля на Форексе сопряжена с высоким риском и действительно требует специального обучения. Другие факторы успеха — знание, опыт и эмоциональный контроль — всё это очень похоже на «походный комплект» покериста.

Правила игры

В покере мы выбираем между определенными играми: будет ли это техасский холдем, омаха или другая разновидность. В торговле на Форексе мы выбираем между валютными парами. Все крупные пары привязаны к доллару США, и у каждой есть свой стиль и индивидуальность, поэтому к каждой из них надо приспособиться, чтобы получить психологическое преимущество.

Игроки

На форексе мы конкурируем с другими трейдерами, крупными хедж-фондами и крупнейшими глобальными банками — все они обладают мощным капиталом и опытом. Таким образом, мы должны тщательно выбирать свои позиции и играть максимально аккуратно. Есть в торговой психологии распознаваемые образцы поведения, и их все надо изучить, чтобы пытаться предугадать шаги других трейдеров. Абсолютно то же самое, но более явно выраженное — в покере. Наша задача — разгадать, что человек собирается сделать.

Платформа

Валютный рынок — самый большой и ликвидный в мире: ежедневно на нем обращается более 4 триллионов долларов. Здесь нет настолько крупных игроков, чтобы кто-то один мог "взломать" рынок, но глобальные события могут влиять на рынок и изменять позицию в ожидаемом направлении. В покере гораздо более важен фактор банальной удачи — нам достаются ровно те карты, которые достаются, и мы оперируем только ими. Впрочем, и на Форексе удача очень нужна, и вы поймаете ее за хвост, если прочтете все о принципах управления денежными средства и сможете вычислять статистические вероятности своего успеха. Как и в покере, у вас обязательно будут потери, но рано или поздно они будут становиться все меньше.

Постоянная практика

Как в случае с онлайн-покером, вы должны заниматься трейдингом по часам, последовательно и постоянно, всегда согласно своему заранее разработанному торговому плану. Сначала надо научиться всем процедурам и понять все основные вещи, занимаясь игрой на демо-версии. Точно так же и в покере: сначала на сайте идет игра на виртуальные деньги, и только когда вы чувствуете, что готовы «выйти в большой мир», вы забрасываете на свой счет деньги настоящие.

Большинство брокеров Форекс предлагает системы бесплатной демо-версии, где можно познакомиться с рынком, выбрать свои валютные пары — словом, обжиться.

Анализируй это

Технический анализ в Форексе будет вашим главным инструментом, который с помощью графиков поможет оценить, в правильном ли направлении вы движетесь, или упускаете свои валюты. Многие полагают, что движения рынка полностью подчиняются воле случая, но трейдеры полагаются на технический анализ, чтобы понять границы, когда дело доходит до выбора точек входа и выхода на рынке.

Кроме того, рынки предоставляют и данные для фундаментального анализа, согласно которому трейдеры должны интерпретировать данные и принять решения относительно того, куда сдвинется рынок.

Аналитические навыки, способность быстро оценивать вероятности и интуитивно повторять удачные стратегии — вы не находите, что всё это слишком похоже на онлайн-покер?

Эмоциональная устойчивость

Валютный трейдинг — исключительно деловой процесс, который должен быть лишен абсолютно любых эмоций. Надо следовать своему постепенному плану, заблокировать все свои движения в сторону подрыва логического процесса принятия решений и вообще, думать только самой холодной на свете головой. Не правда ли, господа покеристы, это звучит очень знакомо?

Высокие доходы — высокий риск

Не входите в заблуждение: у торговли на Форексе есть риск. Среди новичков очень высока интенсивность отказов, потому что они нетерпеливы или испытывают недостаток опыта для того, чтобы выжить и — уж тем более - процветать. Абсолютно точно так же обстоит дело и с покерными игроками.

Успешная торговля — это не про азарт и не про удачу (равно как и успешная игра в покер). Это — про игру разногласий и про железную самодисциплину, точно так же, как и в покере.