Прибыль «Роснефти» упала в 143 раза

В III квартале чистая прибыль «Роснефти» сократилась в 143 раза, составив всего 1 млрд рублей. Таковы данные в отчете компании по международным стандартам. За июль-сентябрь прошлого года «Роснефть» заработала 143 млрд рублей.

Такое громкое падение связано с большой отрицательной разницей курсов при переоценке валютного долга компании, сообщает сегодня газета «Ведомости». Плюс сильное сокращение прибыли связано с ростом расходов в 13 раз - до 52 млрд рублей. И хотя компания отказывается как-то комментировать ситуацию, некоторые источники сообщают, что связано это все с «падением курса рубля и увеличением долговой нагрузки».

У компании остаются большие долги перед кредиторами - долг компании вырос до 1,77 трлн рублей. Уже к концу этого года «Роснефть» должна погасить кредитов на сумму около $14 млрд, а в следующем году - еще $19,5 млрд.

Еще недавно стало известно, что президент «Роснефти» Игорь Сечин попросил у государства финансовую помощь - 1,5 трлн рублей. Планировалось, что Фонд национального благосостояния закупит облигации компании именно на эту сумму. К 28 октября сумма запроса уже выросла и составила 2,4 трлн рублей. Однако в самом ФНБ говорят, что санкции — не повод отдавать предпочтение именно «Роснефти», потому что много компаний пострадали из-за иностранных ограничений на импорт и валютные займы.