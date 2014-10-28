Санкции - не повод получать средства из ФНБ

Минэкономразвития РФ не будет как-то выделять компании, попавшие под действие санкций США и ЕС, при распределении средств из Фонда национального благосостояния. Об этом заявил заместитель министра Николай Подгузов во время интервью 24 октября.

Сам факт попадания компании под санкции — не повод оказывать какие-то поблажки во время распределения средств. Единственный приоритет - это проект «проработанный и коммерчески эффективный», который показывает бюджетную отдачу и у него есть четкий социальный эффект.



Так, недавно крупнейшая российская нефтекомпания OAO «Роснефть» обратилась с заявкой в Минэкономразвития, чтобы получить из ФНБ рекордную сумму — больше 2 триллионов рублей - на шельфовые проекты в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. СМИ в один голос затрубили, что эта сумма равна 61% от всего объема ФНБ и вообще намного больше установленного лимита на инвестирование. Таковы данные Министерства финансов.

Но перспектива получения поддержки у Роснефти «очень хорошая», потому что эта компания — одна из наиболее важных и крупных в России. По данным замминистра, кроме Роснефти другие компании уже запросили средства на сумму больше 1 триллиона рублей.

К слову, например, проект OAO «Новатэк» по строительству завода по сжижению газа на Ямале уже признан стратегически важным и находится на стадии комплексного обоснования. Заключение по этому проекту на сумму до 150 миллиардов рублей должно быть принято до конца года, отметил Подгузов.