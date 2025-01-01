Справочник MQL5Стандартная библиотекаИндикаторыПользовательский индикатор
Класс CiCustom
Класс CiCustom является классом для работы с техническим индикатором пользовательского типа.
Описание
Класс CiCustom обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора пользовательского типа.
Декларация
|
class CiCustom: public CIndicator
Заголовок
|
#include <Indicators\Сustom.mqh>
Методы класса по группам
|
Атрибуты
|
|
Устанавливает количество буферов индикатора
|
Получает количество параметров использованных при создании индикатора
|
Получает тип указанного параметра
|
Получает значение указанного целочисленного параметра
|
Получает значение указанного параметра с плавающей точкой
|
Получает значение указанного строкового параметра
|
Ввод/вывод
|
|
virtual Type
|
Виртуальный метод идентификации