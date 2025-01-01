ДокументацияРазделы
Класс CiCustom

Класс CiCustom является классом для работы с техническим индикатором пользовательского типа.

Описание

Класс CiCustom обеспечивает создание, настройку и доступ к данным индикатора пользовательского типа.

Декларация

   class CiCustom: public CIndicator

Заголовок

   #include <Indicators\Сustom.mqh>

Методы класса по группам

Атрибуты

 

NumBuffers

Устанавливает количество буферов индикатора

NumParams

Получает количество параметров использованных при создании индикатора

ParamType

Получает тип указанного параметра

ParamLong

Получает значение указанного целочисленного параметра

ParamDouble

Получает значение указанного параметра с плавающей точкой

ParamString

Получает значение указанного строкового параметра

Ввод/вывод

 

virtual Type

Виртуальный метод идентификации