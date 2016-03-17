警告

本文中包含的信息仅为我的个人见解。作为作者，我不想诱导你使用本文描述的算法进行交易。此外，我必须警告，使用该信息可能导致损失。

简介

本文包含对交易方法的描述 - 即获利交易的成交量积累。我认为只有获利交易才能够积累。文章解释了实施的最佳方式，并包含了帮助正确进行交易的 EA 代码。

算法的概念

获利交易的成交量积累可以让我们从市场变动中最大化获利。但成交量积累必须避免导致风险的增加。本文描述了这种成交量积累的算法之一。

首先，我们需要一个参考点 - 第一个主交易。主交易的交易量应大于每个辅交易的交易量。假设主交易的量为 0.2 手，辅交易的量则为 0.1 手。跟踪止损用于所有的交易，例如，50 个点。当主交易的获利达到 +100 点，止损为 +50。此时，在止损 -50 点的相同方向上打开 0.1 手的交易。如果价格回落，两个交易将被止损订单关闭。获得的利润等于 0.2 手的 50 点和 0.1 手的 - 50 点。总共获利等于 0.1 手的 50 点。这样就在交易量增加时实现了止损保护。

如果交易继续沿着必要的方向移动，当辅交易的获利达到 +50 点时，跟踪止损激活。当主交易的获利达到 200 点，辅交易的获利达到 100 点，将打开另一个辅交易。止损还是等于 -50。诸如此类。

这是一个非常简单的从手数积累良好获利的方法。同时使风险最小化。实际上，这里的风险不过是亏损了主交易的一部分，即第一个辅交易亏损的风险。但这并不是亏损风险，而是没有获得全部利润的风险。

标准的跟踪 止 损在只有获利时才跟踪交易。但如果在获得必要的利润之前对辅交易实施，则可以提高这种手数积累方法的获利性。你可以利用 MQL4 在优化辅订单的打开时如此操作。

实施

为此而编写的 Expert Advisor 基于“方便的剥头皮交易”一文中描述的 EA。本文中，EA 具有复合功能：即作为训练游戏，又是打开交易的工具。在该交易中，删除了游戏的功能。这样 Expert Advisor 在图表上绘制两个箭头 - 向上和向下。删除其中之一是在必要的方向打开交易的信号。例如，删除向下的箭头，则向上的箭头保留在图表上。对于 EA，这是一个买入信号，下一定量的买入止损挂单。

这里，市场订单是主订单。挂单具有辅订单的功能，辅订单比主订单的手数小。为了计算辅交易打开的“频率”及其数量，使用了两个概念。第一个是终极目标，即获利。这对所有订单都一样（主订单和辅订单）。第二个概念是打开挂单的步长。根据终极目标，EA 计算按照从当前价格到获利水平的间隔下单的数量。

例如，如果使获利等于 400 点，打开订单的步长为 100 点（默认），则买入时要打开 4 个订单。第一个是以沽盘价买入的主订单。第二个是以沽盘价+100 点买入的止损辅订单。第三个是以沽盘价+200 点买入的止损辅订单。第四个是以沽盘价+300 点买入的止损辅订单。所有订单的获利等于沽盘价+400 点，即对第一个订单为 400 点，第二个为 300 点，第三个为 200 点，第四个为 100 点。

跟踪 止 损 只有在获得必要的利润时才作用于主交易（默认为 50 点）。对于辅交易，则从打开订单的时刻开始（即可以跟踪止损的亏损区域）。跟踪止损水平对所有交易都相等。此外，跟踪止损水平是对辅交易的止损水平。

如果主订单关闭，会删除剩余的挂单。之后，图表上再次绘制两个箭头。这意味着 EA 准备好再次打开交易。

这一切看起来很冗长，但在实践中很容易实施。我们来分析 EA 代码。

#property copyright "Copyright © 2008, FXRaider" extern int gap= 20 ; extern int TP= 400 ; extern int SL= 0 ; extern double Lots1= 0.2 ; extern double Lots2= 0.1 ; extern int slippage= 2 ; extern int MagicNumber1= 5345 ; extern int MagicNumber2= 4365 ; extern int Open_Step= 100 ; extern bool UseTrailing = true ; extern int TrailingStop = 50 ; extern int TrailingStep = 1 ; int start() { int pos_sell= 0 ; for ( int i_op_sell= OrdersTotal ()- 1 ; i_op_sell>= 0 ; i_op_sell--) { if (! OrderSelect (i_op_sell, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if ( Symbol ()== OrderSymbol () && OrderMagicNumber ()==MagicNumber1 &&( OrderType ()== OP_SELL )) { pos_sell= 1 ; break ; } } int pos_buy= 0 ; for ( int i_op_buy= OrdersTotal ()- 1 ; i_op_buy>= 0 ; i_op_buy--) { if (! OrderSelect (i_op_buy, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if ( Symbol ()== OrderSymbol () && OrderMagicNumber ()==MagicNumber1 &&( OrderType ()== OP_BUY )) { pos_buy= 1 ; break ; } } if ( iBarShift ( NULL , 0 , ObjectGet ( "down" , OBJPROP_TIME1 ))> 0 || ObjectGet ( "down" , OBJPROP_PRICE1 )!= Open [ 0 ]-gap* Point ) { ObjectDelete ( "down" ); } if ( iBarShift ( NULL , 0 , ObjectGet ( "up" , OBJPROP_TIME1 ))> 0 || ObjectGet ( "up" , OBJPROP_PRICE1 )!= Open [ 0 ]+gap* Point ) { ObjectDelete ( "up" ); } if (( ObjectFind ( "down" ) != 0 && ObjectFind ( "up" ) != 0 ) &&!pos_sell&&!pos_buy) { ObjectCreate ( "down" , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 0 ], Open [ 0 ]-gap* Point ); ObjectSet ( "down" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "down" , OBJPROP_ARROWCODE , 234 ); ObjectSet ( "down" , OBJPROP_COLOR , Red); ObjectCreate ( "up" , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 0 ], Open [ 0 ]+gap* Point ); ObjectSet ( "up" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "up" , OBJPROP_ARROWCODE , 233 ); ObjectSet ( "up" , OBJPROP_COLOR , Blue); } int cnt_del; if (pos_buy== 0 ) { for (cnt_del= 0 ; cnt_del< OrdersTotal (); cnt_del++) { if (!( OrderSelect (cnt_del, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ))) continue ; if ( OrderSymbol ()== Symbol ()) { if ( OrderType ()== OP_BUYSTOP && OrderMagicNumber ()==MagicNumber2) OrderDelete ( OrderTicket ()); } } } if (pos_sell== 0 ) { for (cnt_del= 0 ; cnt_del< OrdersTotal (); cnt_del++) { if (!( OrderSelect (cnt_del, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ))) continue ; if ( OrderSymbol ()== Symbol ()) { if ( OrderType ()== OP_SELLSTOP && OrderMagicNumber ()==MagicNumber2) OrderDelete ( OrderTicket ()); } } } double sl_buy, sl_sell; if (!SL) { sl_buy= 0 ; sl_sell= 0 ; } else { sl_buy= Ask -SL* Point ; sl_sell= Bid +SL* Point ; } int stop_positions= MathFloor (TP/Open_Step- 1 ); int i, open_step_2; if ( ObjectGet ( "up" , OBJPROP_PRICE1 )== Open [ 0 ]+gap* Point && iBarShift ( NULL , 0 , ObjectGet ( "up" , OBJPROP_TIME1 ))== 0 && ObjectFind ( "down" ) != 0 && ObjectFind ( "up" ) == 0 &&!pos_buy ) { OrderSend ( Symbol (), OP_BUY , Lots1, Ask ,slippage,sl_buy, Ask +TP* Point , "take_trend" ,MagicNumber1, 0 ,Blue); for (i=stop_positions;i>= 0 ; i--) { open_step_2=open_step_2+Open_Step; OrderSend ( Symbol (), OP_BUYSTOP , Lots2, Ask +open_step_2* Point ,slippage, 0 , Ask +TP* Point , "take_trend" ,MagicNumber2, 0 ,Blue); } } if ( ObjectGet ( "down" , OBJPROP_PRICE1 )== Open [ 0 ]-gap* Point && iBarShift ( NULL , 0 , ObjectGet ( "down" , OBJPROP_TIME1 ))== 0 && ObjectFind ( "up" ) != 0 && ObjectFind ( "down" ) == 0 &&!pos_sell ) { OrderSend ( Symbol (), OP_SELL , Lots1, Bid ,slippage,sl_sell, Bid -TP* Point , "take_trend" ,MagicNumber1, 0 ,Red); for (i=stop_positions;i>= 0 ; i--) { open_step_2=open_step_2+Open_Step; OrderSend ( Symbol (), OP_SELLSTOP , Lots2, Bid -open_step_2* Point ,slippage, 0 , Bid -TP* Point , "take_trend" ,MagicNumber2, 0 ,Red); } } if (UseTrailing) { for ( int trall= 0 ; trall< OrdersTotal (); trall++) { if (!( OrderSelect (trall, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES ))) continue ; if ( OrderSymbol () != Symbol ()) continue ; if ( OrderType () == OP_BUY ) { if ( Bid - OrderOpenPrice () > TrailingStop* Point || OrderMagicNumber ()==MagicNumber2) { if ( OrderStopLoss () < Bid -(TrailingStop+TrailingStep- 1 )* Point || OrderStopLoss () == 0 ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Bid -TrailingStop* Point , OrderTakeProfit (), 0 , Blue); } } } if ( OrderType () == OP_SELL ) { if ( OrderOpenPrice ()- Ask > TrailingStop* Point || OrderMagicNumber ()==MagicNumber2) { if ( OrderStopLoss () > Ask +(TrailingStop+TrailingStep- 1 )* Point || OrderStopLoss () == 0 ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Ask +TrailingStop* Point , OrderTakeProfit (), 0 , Blue); } } } } } return ( 0 ); }

代码包含所有必要的注释。

变量:

gap – level, on which arrows are placed; TP – Take Profit level; SL – Stop Loss level; Lots1 – lot of a main trade; Lots2 – lot of auxiliary trades; slippage – level of acceptable requote; MagicNumber1 – magic number of the main trade; MagicNumber2 – magic number of auxiliary trades; Open_Step – step for opening auxiliary trades; UseTrailing – enabling/disabling T-SL; TrailingStop – Trailing Stop Loss level; TrailingStep – Trailing Stop Loss step.

在添加 Expert Advisor 到图表后，绘制了两个箭头：

直到下一个蜡烛图出现前，剩下的箭头会保留在图表上。

在删除一个箭头后，EA 立即打开交易。

可以看到，剩下的箭头未显示在截屏上 - 之前已经说过，在下一个蜡烛图出现时它会被删除，直到所有交易关闭后才出现箭头。只要第一个交易的利润达到必要水平，T-SL 开始工作（它始终作用于辅交易）。在本例中，只有第一个交易在回落时关闭。同时，所有其他订单被删除。

总结

最后，我想说的是，应该为每一个货币对单独选择跟踪止损水平、获利和打开辅交易的水平。另需要注意的是，为了有效使用，辅交易的打开水平必须大于 T-SL 水平。在主交易中，建议使用大于辅交易的手数。

