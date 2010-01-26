Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Commodity Channel Index (CCI) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6691
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI) измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены.
Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие - что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.
Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:
- Для поиска расхождений.Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.
- В качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 - о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).
Индикатор Commodity Channel Index
Расчет:
1. Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3:
TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
2. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен:
SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N
3. Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов:
D = TP - SMA (TP, N)
4. Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D:
SMA (D, N) = SUM (D, N) / N
5. Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015:
M = SMA (D, N) * 0,015
6. Разделить M на D:
CCI = M / D
где:
- HIGH - максимальная цена бара;
- LOW - минимальная цена бара;
- CLOSE - цена закрытия;
- SMA - простое скользящее среднее;
- SUM - сумма;
- N - количество периодов, используемых для расчета.
Индикатор "BW-ZoneTrade" показывает торговые зоны Билла Вильямса - окрашивает бары в зеленый, серый и красный цвета в соответствии с движущей силой рынка и ее производной, которые вычисляются при помощи индикаторов Awesome Oscillator (AO) и Accelerator Oscillator (AC).Bulls Power
Осциллятор Bulls Power измеряет баланс силы "быков". Изменение этого баланса является одним из первых сигналов, позволяющим предугадать вероятную смену тенденции.
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.Chaikin Volatility (CHV)
Рост индикатора волатильности Чайкина (Chaikin Volatility) за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию, а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины.