Чтение новостей в формате RSS средствами MQL4





Вступление

В данной статье рассматриватся пример чтения RSS разметки средствами MQL4, используя функции из статьи "Разбор HTML средствами MQL4". Предполагается, что читатель читал статью или хотя бы имеет общее понимание изложенных в ней идей.





Что такое RSS и зачем он нам в MQL4?

RSS - это XML-формат, предназначенный для передачи различного рода информации от одного источника к другому.



Очень широкое распостранение RSS получил в интернете на сайтах новостных агентств, компаний, да и просто на различных информационных сайтах.



RSS может быть собран (или прочитан) различными специальными программами (читалками) и доставлен пользователю в удобном для него виде. В этой статье мы попытаемся сделать заготовку, на базе которой можно будет сделать, например, новостной индикатор или просто RSS-читалку, только на языке MQL4. Какая информация нас интересует в RSS? Это, конечно же, новости.

Как уже было сказано выше, RSS - это по сути XML-документ. Что же такое XML?

Xml (eXtensible Markup Language - расширяемый язык разметки) - текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных. Визуально структура может быть представлена в виде дерева элементов. Элементы XML описываются тегами.

Пример простого XML-документа:

< weeklyevents > < event > < title > Rightmove HPI m/m </ title > < country > GBP </ country > < date > </ date > < time > </ time > < impact > </ impact > < forecast > < previous > </ previous > </ forecast > </ event > </ weeklyevents >





Реализация



Как мы видим из примера выше, XML чем-то напоминает HTML. Поэтому, чтобы не "изобретать велосипед", мы воспользуемся кодом из статьи "Разбор HTML средствами MQL4".

Первое что нам необходимо, это подключить функции разбора HTML к нашему проекту (индикатору). Для этого скачаем файл ReportHTMLtoCSV-2.mq4 и положим его в папочку experts/include. Поскольку файл мы будем использовать как функциональную библиотеку, в нем нужно закомментировать функцию start().



Также предлагаю переименовать файл (например в HTMLTagsLib.mq4) просто для наглядности.



Файл готов, подключаем его к индикатору (файл заготовки для индикатора можно будет скачать в приложении к статье):

#include <htmltagslib.mq4>

Теперь нам нужно подключить стандартную библиотеку Windows "wininet.dll" для работы со ссылками:

#include <winuser32.mqh> #import "wininet.dll" int InternetAttemptConnect( int x); int InternetOpenA( string sAgent, int lAccessType, string sProxyName = "" , string sProxyBypass = "" , int lFlags = 0 ); int InternetOpenUrlA( int hInternetSession, string sUrl, string sHeaders = "" , int lHeadersLength = 0 , int lFlags = 0 , int lContext = 0 ); int InternetReadFile( int hFile, int & sBuffer[], int lNumBytesToRead, int & lNumberOfBytesRead[]); int InternetCloseHandle( int hInet); #import

Для чтения URL будем использовать функцию ReadWebResource(string url). Работа этой функции не является темой для данной статьи, поэтому мы не будем на ней останавливаться.



Нас интересуют только входные и выходные аргументы. Функции передается ссылка, которую нужно прочитать, возвращает функция содержимое ресурса в виде строки.



Для анализа тегов мы будем использовать две функции из файла HTMLTagsLib.mq4: FillTagStructure() и GetContent(). Работа этих функций подробно описана в статье "Разбор HTML средствами MQL4". Следует отметить, что входные данные для анализа передаются в виде массива, поэтому после получения данных их нужно преобразовать в массив при помощи функции ReadWebResource(string url).



В этом нам поможет функция ArrayFromString():

int ArrayFromString( string & webResData[], string inputStr, string divider) { if (inputStr == "" ) { Print ( "Не задана входная строка" ); return ( 0 ); } if (divider == "" ) { Print ( "Не задан разделитель" ); return ( 0 ); } int i, stringCounter = 0 ; string tmpChar, tmpString, tmpArr[ 64000 ]; int inputStringLen = StringLen (inputStr); for (i = 0 ; i < inputStringLen; i++ ) { tmpChar = StringSubstr (inputStr, i, 1 ); tmpString = tmpString + tmpChar; tmpArr[stringCounter] = tmpString; if (tmpChar == divider) { stringCounter++; tmpString = "" ; } } if (stringCounter > 0 ) { ArrayResize (webResData, stringCounter); for (i = 0 ; i < stringCounter; i++) webResData[i] = tmpArr[i]; } return (stringCounter); }

На вход функции передаются три аргумента. Первый - это ссылка на массив, в котором будет храниться результат работы функции, второй - строка, которую нужно преобразовать в массив, и третий - разделитель, по которому будет происходить разделение строки. Функция возвращает количество рядов в результирующем массиве.

Теперь наши данные подготовлены для анализа.



В следующем фрагменте мы анализируем данные и выводим значения тегов title и country в консоль терминала:

string webRss = ReadWebResource(rssUrl); int i, stringsCount = ArrayFromString(webResData, webRss, ">" ); string tags[]; int startPos[][ 2 ]; int endPos[][ 2 ]; FillTagStructure(tags, startPos, endPos, webResData); int tagsNumber = ArraySize (tags); string text = "" ; string currTag; int start[ 1 ][ 2 ]; int end[ 1 ][ 2 ]; for (i = 0 ; i < tagsNumber; i++) { currTag = tags[i]; if (currTag == "<weeklyevents>" ) { Print ( "Начало блока новостей;" ); } if (currTag == "<event>" ) { text = "" ; start[ 0 ][ 0 ] = - 1 ; start[ 0 ][ 1 ] = - 1 ; } if (currTag == "<title>" ) { start[ 0 ][ 0 ] = endPos[i][ 0 ]; start[ 0 ][ 1 ] = endPos[i][ 1 ]; } if (currTag == "</title>" ) { end[ 0 ][ 0 ] = startPos[i][ 0 ]; end[ 0 ][ 1 ] = startPos[i][ 1 ]; text = text + GetContent(webResData, start, end) + ";" ; } if (currTag == "<country>" ) { start[ 0 ][ 0 ] = endPos[i][ 0 ]; start[ 0 ][ 1 ] = endPos[i][ 1 ]; } if (currTag == "</country>" ) { end[ 0 ][ 0 ] = startPos[i][ 0 ]; end[ 0 ][ 1 ] = startPos[i][ 1 ]; text = text + GetContent(webResData, start, end) + " ;" ; } if (currTag == "</event>" ) { Print (text); } if (currTag == "</weeklyevents>" ) { Print ( "конец новостей;" ); } }

С помощью функции FillTagStructure() мы получаем количество и структуру тегов, а с помощью функции GetContent() - их значение.



Результат работы скрипта:

Рис 1. Результат работы скрипта NewsRss

В результатах работы мы видим название новости и символ валюты страны, к которой данная новость относится.





Выводы

В статье рассмотрен способ чтения RSS средствами MQL4 с использованием функций анализа HTML-тегов. О недостатках данного способа достаточно сказано в статье "Разбор HTML средствами MQL4". От себя хочу добавить, что к недостаткам реализации можно отнести некоторое "неудобство" использования функций в коде, в отличии от других стандартных библиотек для чтения XML.



После написания данной статьи и скрипта я задумался о подключении внешней библиотеки для работы с XML. К плюсам я бы отнес быстроту реализации.



