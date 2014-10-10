Рецепты MQL5 - обработка пользовательских событий графика

Введение

Данная статья является логическим продолжением статьи Рецепты MQL5 - обработка типичных событий графика. В текущем материале предлагаю читателю рассмотреть методику работы с пользовательскими событиями графика. Будут представлены примеры создания и обработки пользовательских событий. При этом использоваться будет объектно-ориентированный инструментарий.

Хотелось бы отметить, что тема пользовательских событий обширна. Это тот случай, когда работа программиста и разработчика сопряжена с творчеством и креативом.





1. Пользовательское событие графика

Как гласит само название, такое событие задается пользователем. Программист сам решает, что , какую задачу или программный блок, облечь в событийную форму. Разработчик MQL5 позволяет создавать свои собственные события, что расширяет гибкость самого языка при реализации сложных алгоритмов.

Пользовательское событие является вторым возможным видом события графика. Первым выступает типичное событие. И хотя в Документации нет такого термина "типичное событие графика", все же предлагаю его использовать для обращения к первым 10 типам события графика.

Разработчик предлагает для обработки всех событий графика 1 перечисление - ENUM_CHART_EVENT.

Согласно Документации, существует 65535 идентификаторов пользовательских событий. Первый и последний идентификаторы пользовательских событий задаются явными значениями CHARTEVENT_CUSTOM и CHARTEVENT_CUSTOM_LAST, что в численном выражении равно 1000 и 66534 соответственно (рис.1).



Рис.1 Первый и последний идентификаторы пользовательских событий

Если автор дружит с арифметикой, то с учетом первого и последнего идентификаторов всего получим: 66534-1000+1=65535.

Прежде чем использовать пользовательские события, нужно их придумать. В этом смысле разработчик становится идейным вдохновителем и автором событийной концепции, которая потом реализовывается в виде алгоритма для будущего советника. Неплохо бы иметь некоторую классификацию пользовательских событий. Этот когнитивный метод позволит если не избавиться, то снизить степень неопределенности и добавить больше порядка в ход рассуждений.

Предлагаю рассмотреть такой критерий пользовательского события, как источник. К примеру, разработчик sergeev выдвинул идею прототипа торгового робота. Он разделяет все события на 3 группы (рис.2).

Рис.2 Группы источников пользовательских событий

Тогда, согласно этой общей идее, нужно разрабатывать пользовательские события, исходя из групповой принадлежности.

Давайте попробуем для начала "натворить" что-то несложное. Возьмем первую группу — индикаторные события. События, которые могут попасть в эту группу: создание и удаление индикатора, получение сигнала на открытие, получение сигнала на закрытие. Вторая группа — это события изменения состояния ордеров и позиций. Пусть в нашем примере эта группа будет включать: открытие позиции, закрытие позиции. Все предельно просто. И, пожалуй, самая сложная группа для формализации — это внешние события.

Возьмем 2 события: приостановление и возобновление торговли вручную.

Рис.3 Источники пользовательских событий

Дедуктивный метод (от общего к частному) позволит детализировать первичную схему (рис.3). Именно по этой схеме позже создадим типы событий в соответствующем классе (табл.1).





Табл.1 Пользовательские события



Может, на событийную концепцию данная Таблица и не "тянет", но начало положено. Представлю еще один подход. Общеизвестно, что модель абстрактной торговой системы состоит из трех подсистем — базовых модулей (рис.4).

Рис.4 Модель абстрактной торговой системы

Тогда пользовательские события на основании критерия "источник" можно классифицировать как события, возникающие в:



сигнальной подсистеме; подсистеме сопровождения позиций; подсистеме управления капиталом.



Последняя может включать в себя, например, такие события как: достижение допустимого уровня просадки, увеличение торгового объема на заданный размер, увеличение процента лимита потерь и т.д.





2. Обработчик и генератор ChartEvent

Уделю несколько строк обработчику и генератору события графика. Что касается обработки пользовательского события графика, то принцип аналогичен обработке типичного события графика.

Обработчик — функция OnChartEvent(), принимает в качестве параметров четыре константы. Вероятно, что с помощью такого механизма разработчик реализовывал идею идентификации события и получения дополнительной информации о нем. На мой взгляд, очень компактный и удобный программный механизм.

Генерирует пользовательское событие графика функция EventChartCustom(). Причем можно создать событие как для "своего" графика, так и для "чужого". Пожалуй, самой интересной статьей о смысле своих и чужих графиков является Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5.

Некоторый диссонанс вижу в том, что идентификатор события относится к типу ushort в генераторе, тогда как в обработчике он принадлежит типу int. Наверное, логично было бы в обработчике тоже использовать тип данных ushort.





3. Класс пользовательского события

Итак, как я уже отмечал, автор советника должен сам позаботиться о событийной концепции. Попробуем поработать с событиями, представленными в Таблице 1. Сначала разберемся с базовым классом пользовательского события CEventBase и его потомками (рис.5).

Рис.5 Иерархия событийных классов



Сам базовый класс выглядит так:

class CEventBase : public CObject { protected : ENUM_EVENT_TYPE m_type; ushort m_id; SEventData m_data; public : void CEventBase( void ) { this .m_id= 0 ; this .m_type=EVENT_TYPE_NULL; }; void ~CEventBase( void ){}; bool Generate( const ushort _event_id, const SEventData &_data, const bool _is_custom= true ); ushort GetId( void ) { return this .m_id;}; private : virtual bool Validate( void ) { return true ;}; };

Тип события задается перечислением ENUM_EVENT_TYPE:

enum ENUM_EVENT_TYPE { EVENT_TYPE_NULL= 0 , EVENT_TYPE_INDICATOR= 1 , EVENT_TYPE_ORDER= 2 , EVENT_TYPE_EXTERNAL= 3 , };

Еще члены-данные включают идентификатор события и структуру данных.

Метод Generate() базового класса CEventBase занимается генерированием события. Метод GetId() возвращает id события, а виртуальный метод Validate() будет проверять значение идентификатора события. Сначала я включил в состав класса метод обработки события. Но потом понял, что каждое событие уникально, и абстрактным методом тут не обойдешься. В общем, переложил эту задачу на плечи класса-обработчика пользовательских событий CEventProcessor.





4. Класс обработчика пользовательских событий

Предполагается, что класс CEventProcessor будет генерировать и обрабатывать 8 представленных событий. Члены-данные класса выглядят так:

class CEventProcessor { protected : ulong m_magic; bool m_is_init; bool m_is_trade; CEventBase *m_ptr_event; CTrade m_trade; CiMA m_fast_ema; CiMA m_slow_ema; CButton m_button; bool m_button_state; };

Перечень атрибутов достаточно пестрый: здесь есть флаги инициализации и торговли. Первый не позволит советнику торговать, если он неудачно стартовал. Второй проверяет разрешение пользователя на торговлю.

Также есть указатель на объект типа CEventBase, который как раз и работает с событиями разных типов с помощью полиморфизма. Объект торгового класса CTrade предоставляет доступ к торговым операциям.

Пара объектов типа CiMA облегчают обработку данных от индикаторов. Для упрощения примера я взял 2 мувинга. Они будут ловить торговый сигнал. Еще есть представитель класса "Кнопка". Он будет обслуживать "ручное" включение/отключение советника.

Методы класса разбил по принципу "модули-процедуры-функции-макросы":

class CEventProcessor { public : void CEventProcessor( const ulong _magic); void ~CEventProcessor( void ); bool Start( void ); void Finish( void ); void Main( void ); void ProcessEvent( const ushort _event_id, const SEventData &_data); private : void Close( void ); void Open( void ); ENUM_ORDER_TYPE CheckCloseSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _close_sig); ENUM_ORDER_TYPE CheckOpenSignal( const ENUM_ORDER_TYPE _open_sig); bool GetIndicatorData( double &_fast_vals[], double &_slow_vals[]); void ResetEvent( void ); bool ButtonStop( void ); bool ButtonResume( void ); };

Среди модулей есть три, которые только генерируют события: стартовый — Start(), финишный — Finish(), главный — Main(). И четвертый модуль ProcessEvent() является как обработчиком событий, так и генератором.





4.1 Стартовый модуль

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnInit().

bool CEventProcessor::Start( void ) { this .m_ptr_event= new CIndicatorEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; if ( this .m_ptr_event.Generate( 1 ,data)) if ( this .m_button.Create( 0 , "Start_stop_btn" , 0 , 25 , 25 , 150 , 50 )) if ( this .ButtonStop()) { this .m_button_state= false ; return true ; } } return false ; }

В модуле создается указатель на объект индикаторного события. Затем генерируется событие "Создание индикатора". И в завершение создается кнопка. Ее состояние переводится в режим "Stop". Это означает, что последующее нажатие на кнопку прервет работу советника.

В определении метода еще задействована структура SEventData. Это простой контейнер для параметров, передаваемых генератору пользовательского события. Здесь будет заполнено только одно поле структуры — типа long. Сохраним в него магик советника.





4.2 Финишный модуль

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnDeinit().

void CEventProcessor::Finish( void ) { this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new CIndicatorEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; bool is_generated= this .m_ptr_event.Generate( 2 ,data, false ); if (is_generated) this .ProcessEvent( CHARTEVENT_CUSTOM + 2 ,data); } }

В нем сбрасывается предыдущий указатель на событие, и генерируется событие "Удаление индикатора". Отмечу такой нюанс: если в обработчике OnDeinit() сгенерировать пользовательское событие, то получим ошибку времени выполнения 4001 (неожиданная внутренняя ошибка). Поэтому для этого метода генерация и обработка события осуществляются в пределах метода без вызова OnChartEvent().

Посредством структуры SEventData также сохраним только магик советника.





4.3 Главный модуль

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnTick().

void CEventProcessor::Main( void ) { static CisNewBar newBar; if ( this .m_is_init) if ( this .m_is_trade) if (newBar.isNewBar()) { this .Close(); this .Open(); } }

В этом модуле вызываются процедуры Open() и Close(). Первая может сгенерировать событие "Получение сигнала на открытие", а вторая — "Получение сигнала на закрытие". Текущая версия модуля полноценно работает при появлении нового бара. Класс для поиска нового бара определен Константином Груздевым.





4.4 Модуль обработки событий

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnChartEvent(). По своему объему кода, да и по функциональной нагрузке этот модуль является самым большим.

void CEventProcessor::ProcessEvent( const ushort _event_id, const SEventData &_data) { if (_event_id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if ( StringCompare (_data.sparam, this .m_button.Name())== 0 ) { bool button_curr_state= this .m_button.Pressed(); if (button_curr_state && ! this .m_button_state) { if ( this .ButtonResume()) { this .m_button_state= true ; this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new CExternalEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) TimeCurrent (); ushort curr_id= 7 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } } else if (!button_curr_state && this .m_button_state) { if ( this .ButtonStop()) { this .m_button_state= false ; this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new CExternalEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) TimeCurrent (); ushort curr_id= 8 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } } } } else if (_event_id> CHARTEVENT_CUSTOM ) { long magic=_data.lparam; ushort curr_event_id= this .m_ptr_event.GetId(); if (magic== this .m_magic) if (curr_event_id==_event_id) { switch (_event_id) { case CHARTEVENT_CUSTOM + 1 : { if ( this .m_fast_ema.Create( _Symbol , _Period , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE )) if ( this .m_slow_ema.Create( _Symbol , _Period , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE )) if ( this .m_fast_ema.Handle()!= INVALID_HANDLE ) if ( this .m_slow_ema.Handle()!= INVALID_HANDLE ) { this .m_trade.SetExpertMagicNumber( this .m_magic); this .m_trade.SetDeviationInPoints( InpSlippage ); this .m_is_init= true ; } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 2 : { bool is_slow_released= IndicatorRelease ( this .m_fast_ema.Handle()); bool is_fast_released= IndicatorRelease ( this .m_slow_ema.Handle()); if (!(is_slow_released && is_fast_released)) { if ( InpIsLogging ) Print ( "Failed to release the indicators!" ); } this .ResetEvent(); break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 3 : { MqlTick last_tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol ,last_tick)) { ENUM_ORDER_TYPE open_ord_type=( ENUM_ORDER_TYPE )_data.dparam; double open_pr,sl_pr,tp_pr,coeff; open_pr=sl_pr=tp_pr=coeff= 0 .; if (open_ord_type== ORDER_TYPE_BUY ) { open_pr=last_tick.ask; coeff= 1 .; } else if (open_ord_type== ORDER_TYPE_SELL ) { open_pr=last_tick.bid; coeff=- 1 .; } sl_pr=open_pr-coeff* InpStopLoss * _Point ; tp_pr=open_pr+coeff* InpStopLos s* _Point ; open_pr= NormalizeDouble (open_pr, _Digits ); sl_pr= NormalizeDouble (sl_pr, _Digits ); tp_pr= NormalizeDouble (tp_pr, _Digits ); if (! this .m_trade.PositionOpen( _Symbol ,open_ord_type, InpTradeLot ,open_pr, sl_pr,tp_pr)) { if ( InpIsLogging ) Print ( "Failed to open the position: " + _Symbol ); } else { Sleep ( InpTradePause ); this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new COrderEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) this .m_trade.ResultDeal(); ushort curr_id= 5 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 4 : { if (! this .m_trade.PositionClose( _Symbol )) { if ( InpIsLogging ) Print ( "Failed to close the position: " + _Symbol ); } else { Sleep ( InpTradePause ); this .ResetEvent(); this .m_ptr_event= new COrderEvent(); if ( CheckPointer ( this .m_ptr_event)== POINTER_DYNAMIC ) { SEventData data; data.lparam=( long ) this .m_magic; data.dparam=( double ) this .m_trade.ResultDeal(); ushort curr_id= 6 ; if (! this .m_ptr_event.Generate(curr_id,data)) PrintFormat ( "Failed to generate an event: %d" ,curr_id); } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 5 : { ulong ticket=( ulong )_data.dparam; ulong deal=( ulong )_data.dparam; datetime now= TimeCurrent (); if ( HistorySelect (now- PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ),now)) if ( HistoryDealSelect (deal)) { double deal_vol= HistoryDealGetDouble (deal, DEAL_VOLUME ); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal, DEAL_ENTRY ); if (deal_entry== DEAL_ENTRY_IN ) { if ( InpIsLogging ) { Print ( "

New position for: " + _Symbol ); PrintFormat ( "Volume: %0.2f" ,deal_vol); } } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 6 : { ulong ticket=( ulong )_data.dparam; ulong deal=( ulong )_data.dparam; datetime now= TimeCurrent (); if ( HistorySelect (now- PeriodSeconds ( PERIOD_H1 ),now)) if ( HistoryDealSelect (deal)) { double deal_vol= HistoryDealGetDouble (deal, DEAL_VOLUME ); ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=( ENUM_DEAL_ENTRY ) HistoryDealGetInteger (deal, DEAL_ENTRY ); if (deal_entry== DEAL_ENTRY_OUT ) { if ( InpIsLogging ) { Print ( "

Closed position for: " + _Symbol ); PrintFormat ( "Volume: %0.2f" ,deal_vol); } } } break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 7 : { datetime stop_time=( datetime )_data.dparam; this .m_is_trade= false ; if ( InpIsLogging ) PrintFormat ( "Expert trading is stopped at: %s" , TimeToString (stop_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); break ; } case CHARTEVENT_CUSTOM + 8 : { datetime resume_time=( datetime )_data.dparam; this .m_is_trade= true ; if ( InpIsLogging ) PrintFormat ( "Expert trading is resumed at: %s" , TimeToString (resume_time, TIME_DATE | TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )); break ; } } } } }

Он состоит из двух частей. Первая занимается обработкой событий, связанных с кликом по объекту "Кнопка". Если щелчок имеет место, то будет сгенерировано внешнее пользовательское событие, которое чуть позже сам обработчик и обслужит.

Вторая часть призвана реагировать на сгенерированные пользовательские события. В ней есть 2 блока, где после обработки соответствующего события происходит создание нового. Первый блок — это обслуживание события "Получение сигнала на открытие". Его успешная обработка порождает новое ордерное событие "Открытие позиции". Второй блок — это обслуживание события "Получение сигнала на закрытие". Если сигнал обработан, то появляется событие "Закрытие позиции".

В качестве примера использования класса CEventProcessor приведу советник CustomEventProcessor.mq5. В нем все сделано так, чтобы создавать события и реагировать на события. Применение ООП позволило конечный файл исходного кода написать достаточно компактно. Код советника представлен в архиве.

Не думаю, что всегда нужно обращаться к механизму пользовательского события. Наверно, какие-то мелкие, неважные и несобытийные для стратегии вещи можно облечь в другую форму.





Заключение

В своей статье я попытался продемонстрировать принципы работы с пользовательскими событиями в среде MQL5. Надеюсь, что статейный материал вызовет интерес не только у начинающих программистов.

Да, хотел бы с радостью заметить, что язык MQL5 развивается. Возможно, что совсем скоро появятся шаблоны классов, а когда-нибудь и указатели на функции. Тогда сможем запрограммировать полноценный делегат, указывающий на метод произвольного объекта.

Исходные файлы из архива удобно расположить в папке проектов. В моем случае это папка MQL5\Projects\ChartUserEvent.