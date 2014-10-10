MetaTrader 5 / Примеры
Рецепты MQL5 - обработка пользовательских событий графика

MetaTrader 5Примеры |
3 336 3
Denis Kirichenko
Denis Kirichenko

Введение

Данная статья является логическим продолжением статьи Рецепты MQL5 - обработка типичных событий графика. В текущем материале предлагаю читателю рассмотреть методику работы с пользовательскими событиями графика. Будут представлены примеры создания и обработки пользовательских событий. При этом использоваться будет объектно-ориентированный инструментарий.

Хотелось бы отметить, что тема пользовательских событий обширна. Это тот случай, когда работа программиста и разработчика сопряжена с творчеством и креативом.


1. Пользовательское событие графика

Как гласит само название, такое событие задается пользователем. Программист сам решает, что, какую задачу или программный блок, облечь в событийную форму. Разработчик MQL5 позволяет создавать свои собственные события, что расширяет гибкость самого языка при реализации сложных алгоритмов.

Пользовательское событие является вторым возможным видом события графика. Первым выступает типичное событие. И хотя в Документации нет такого термина "типичное событие графика", все же предлагаю его использовать для обращения к первым 10 типам события графика.

Разработчик предлагает для обработки всех событий графика 1 перечисление - ENUM_CHART_EVENT.

Согласно Документации, существует 65535 идентификаторов пользовательских событий. Первый и последний идентификаторы пользовательских событий задаются явными значениями CHARTEVENT_CUSTOM и CHARTEVENT_CUSTOM_LAST, что в численном выражении равно 1000 и 66534 соответственно (рис.1).

Рис.1 Первый и последний идентификаторы пользовательских событий

Если автор дружит с арифметикой, то с учетом первого и последнего идентификаторов всего получим: 66534-1000+1=65535.

Прежде чем использовать пользовательские события, нужно их придумать. В этом смысле разработчик становится идейным вдохновителем и автором событийной концепции, которая потом реализовывается в виде алгоритма для будущего советника. Неплохо бы иметь некоторую классификацию пользовательских событий. Этот когнитивный метод позволит если не избавиться, то снизить степень неопределенности и добавить больше порядка в ход рассуждений.

Предлагаю рассмотреть такой критерий пользовательского события, как источник. К примеру, разработчик sergeev выдвинул идею прототипа торгового робота. Он разделяет все события на 3 группы (рис.2).

Рис.2 Группы источников пользовательских событий

Тогда, согласно этой общей идее, нужно разрабатывать пользовательские события, исходя из групповой принадлежности.

Давайте попробуем для начала "натворить" что-то несложное. Возьмем первую группу — индикаторные события. События, которые могут попасть в эту группу: создание и удаление индикатора, получение сигнала на открытие, получение сигнала на закрытие. Вторая группа — это события изменения состояния ордеров и позиций. Пусть в нашем примере эта группа будет включать: открытие позиции, закрытие позиции. Все предельно просто. И, пожалуй, самая сложная группа для формализации — это внешние события.

Возьмем 2 события: приостановление и возобновление торговли вручную.

Рис.3 Источники пользовательских событий

Дедуктивный метод (от общего к частному) позволит детализировать первичную схему (рис.3). Именно по этой схеме позже создадим типы событий в соответствующем классе (табл.1).

Табл.1 Пользовательские события

Может, на событийную концепцию данная Таблица и не "тянет", но начало положено. Представлю еще один подход. Общеизвестно, что модель абстрактной торговой системы состоит из трех подсистем — базовых модулей (рис.4).

Рис.4 Модель абстрактной торговой системы

Тогда пользовательские события на основании критерия "источник" можно классифицировать как события, возникающие в:

  1. сигнальной подсистеме;
  2. подсистеме сопровождения позиций;
  3. подсистеме управления капиталом.

Последняя может включать в себя, например, такие события как: достижение допустимого уровня просадки, увеличение торгового объема на заданный размер, увеличение процента лимита потерь и т.д.


2. Обработчик и генератор ChartEvent

Уделю несколько строк обработчику и генератору события графика. Что касается обработки пользовательского события графика, то принцип аналогичен обработке типичного события графика.

Обработчик — функция OnChartEvent(), принимает в качестве параметров четыре константы. Вероятно, что с помощью такого механизма разработчик реализовывал идею идентификации события и получения дополнительной информации о нем. На мой взгляд, очень компактный и удобный программный механизм.

Генерирует пользовательское событие графика функция EventChartCustom(). Причем можно создать событие как для "своего" графика, так и для "чужого". Пожалуй, самой интересной статьей о смысле своих и чужих графиков является Реализация мультивалютного режима в MetaTrader 5.

Некоторый диссонанс вижу в том, что идентификатор события относится к типу ushort в генераторе, тогда как в обработчике он принадлежит типу int. Наверное, логично было бы в обработчике тоже использовать тип данных ushort.


3. Класс пользовательского события

Итак, как я уже отмечал, автор советника должен сам позаботиться о событийной концепции. Попробуем поработать с событиями, представленными в Таблице 1. Сначала разберемся с базовым классом пользовательского события CEventBase и его потомками (рис.5).

Рис.5 Иерархия событийных классов

Рис.5 Иерархия событийных классов

Сам базовый класс выглядит так:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CEventBase.                                                |
//| Purpose: base class for a custom event                           |
//| Derives from class CObject.                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventBase : public CObject
  {
protected:
   ENUM_EVENT_TYPE   m_type;
   ushort            m_id;
   SEventData        m_data;

public:
   void              CEventBase(void)
     {
      this.m_id=0;
      this.m_type=EVENT_TYPE_NULL;
     };
   void             ~CEventBase(void){};
   //--
   bool              Generate(const ushort _event_id,const SEventData &_data,
                              const bool _is_custom=true);
   ushort            GetId(void) {return this.m_id;};

private:
   virtual bool      Validate(void) {return true;};
  };

Тип события задается перечислением ENUM_EVENT_TYPE:

//+------------------------------------------------------------------+
//| A custom event type enumeration                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
enum ENUM_EVENT_TYPE
  {
   EVENT_TYPE_NULL=0,      // no event
   //---
   EVENT_TYPE_INDICATOR=1, // indicator event
   EVENT_TYPE_ORDER=2,     // order event
   EVENT_TYPE_EXTERNAL=3,  // external event
  };

Еще члены-данные включают идентификатор события и структуру данных.

Метод Generate() базового класса CEventBase занимается генерированием события. Метод GetId() возвращает id события, а виртуальный метод Validate() будет проверять значение идентификатора события. Сначала я включил в состав класса метод обработки события. Но потом понял, что каждое событие уникально, и абстрактным методом тут не обойдешься. В общем, переложил эту задачу на плечи класса-обработчика пользовательских событий CEventProcessor.


4. Класс обработчика пользовательских событий

Предполагается, что класс CEventProcessor будет генерировать и обрабатывать 8 представленных событий. Члены-данные класса выглядят так:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CEventProcessor.                                           |
//| Purpose: base class for an event processor EA                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventProcessor
  {
//+----------------------------Data members--------------------------+
protected:
   ulong             m_magic;
   //--- flags
   bool              m_is_init;
   bool              m_is_trade;
   //---
   CEventBase       *m_ptr_event;
   //---
   CTrade            m_trade;
   //---
   CiMA              m_fast_ema;
   CiMA              m_slow_ema;
   //---
   CButton           m_button;
   bool              m_button_state;
//+------------------------------------------------------------------+
  };

Перечень атрибутов достаточно пестрый: здесь есть флаги инициализации и торговли. Первый не позволит советнику торговать, если он неудачно стартовал. Второй проверяет разрешение пользователя на торговлю.

Также есть указатель на объект типа CEventBase, который как раз и работает с событиями разных типов с помощью полиморфизма. Объект торгового класса CTrade предоставляет доступ к торговым операциям.

Пара объектов типа CiMA облегчают обработку данных от индикаторов. Для упрощения примера я взял 2 мувинга. Они будут ловить торговый сигнал. Еще есть представитель класса "Кнопка". Он будет обслуживать "ручное" включение/отключение советника.

Методы класса разбил по принципу "модули-процедуры-функции-макросы":

//+------------------------------------------------------------------+
//| Class CEventProcessor.                                           |
//| Purpose: base class for an event processor EA                    |
//+------------------------------------------------------------------+
class CEventProcessor
  {
//+-------------------------------Methods----------------------------+
public:
   //--- constructor/destructor
   void              CEventProcessor(const ulong _magic);
   void             ~CEventProcessor(void);

   //--- Modules
   //--- event generating
   bool              Start(void);
   void              Finish(void);
   void              Main(void);
   //--- event processing
   void              ProcessEvent(const ushort _event_id,const SEventData &_data);

private:
   //--- Procedures
   void              Close(void);
   void              Open(void);

   //--- Functions
   ENUM_ORDER_TYPE   CheckCloseSignal(const ENUM_ORDER_TYPE _close_sig);
   ENUM_ORDER_TYPE   CheckOpenSignal(const ENUM_ORDER_TYPE _open_sig);
   bool              GetIndicatorData(double &_fast_vals[],double &_slow_vals[]);

   //--- Macros
   void              ResetEvent(void);
   bool              ButtonStop(void);
   bool              ButtonResume(void);
  };

Среди модулей есть три, которые только генерируют события: стартовый — Start(), финишный — Finish(), главный — Main(). И четвертый модуль ProcessEvent() является как обработчиком событий, так и генератором.


4.1 Стартовый модуль

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnInit().

//+------------------------------------------------------------------+
//| Start module                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CEventProcessor::Start(void)
  {
//--- create an indicator event object
   this.m_ptr_event=new CIndicatorEvent();
   if(CheckPointer(this.m_ptr_event)==POINTER_DYNAMIC)
     {
      SEventData data;
      data.lparam=(long)this.m_magic;
      //--- generate CHARTEVENT_CUSTOM+1 event
      if(this.m_ptr_event.Generate(1,data))
         //--- create a button
         if(this.m_button.Create(0,"Start_stop_btn",0,25,25,150,50))
            if(this.ButtonStop())
              {
               this.m_button_state=false;
               return true;
              }
     }

//---
   return false;
  }

В модуле создается указатель на объект индикаторного события. Затем генерируется событие "Создание индикатора". И в завершение создается кнопка. Ее состояние переводится в режим "Stop". Это означает, что последующее нажатие на кнопку прервет работу советника.

В определении метода еще задействована структура SEventData. Это простой контейнер для параметров, передаваемых генератору пользовательского события. Здесь будет заполнено только одно поле структуры — типа long. Сохраним в него магик советника.


4.2 Финишный модуль

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnDeinit().

//+------------------------------------------------------------------+
//| Finish  module                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventProcessor::Finish(void)
  {
//--- reset the event object
   this.ResetEvent();
//--- create an indicator event object
   this.m_ptr_event=new CIndicatorEvent();
   if(CheckPointer(this.m_ptr_event)==POINTER_DYNAMIC)
     {
      SEventData data;
      data.lparam=(long)this.m_magic;
      //--- generate CHARTEVENT_CUSTOM+2 event
      bool is_generated=this.m_ptr_event.Generate(2,data,false);
      //--- process CHARTEVENT_CUSTOM+2 event
      if(is_generated)
         this.ProcessEvent(CHARTEVENT_CUSTOM+2,data);
     }
  }

В нем сбрасывается предыдущий указатель на событие, и генерируется событие "Удаление индикатора". Отмечу такой нюанс: если в обработчике OnDeinit() сгенерировать пользовательское событие, то получим ошибку времени выполнения 4001 (неожиданная внутренняя ошибка). Поэтому для этого метода генерация и обработка события осуществляются в пределах метода без вызова OnChartEvent().

Посредством структуры SEventData также сохраним только магик советника.


4.3 Главный модуль

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnTick().

//+------------------------------------------------------------------+
//| Main  module                                                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventProcessor::Main(void)
  {
//--- a new bar object
   static CisNewBar newBar;

//--- if initialized     
   if(this.m_is_init)
      //--- if not paused   
      if(this.m_is_trade)
         //--- if a new bar
         if(newBar.isNewBar())
           {
            //--- close module
            this.Close();
            //--- open module
            this.Open();
           }
  }

В этом модуле вызываются процедуры Open() и Close(). Первая может сгенерировать событие "Получение сигнала на открытие", а вторая — "Получение сигнала на закрытие". Текущая версия модуля полноценно работает при появлении нового бара. Класс для поиска нового бара определен Константином Груздевым.


4.4 Модуль обработки событий

Предполагается, что модуль будет вызываться в обработчике OnChartEvent(). По своему объему кода, да и по функциональной нагрузке этот модуль является самым большим. 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Process event module                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void CEventProcessor::ProcessEvent(const ushort _event_id,const SEventData &_data)
  {
//--- check event id
   if(_event_id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)
     {
      //--- button click
      if(StringCompare(_data.sparam,this.m_button.Name())==0)
        {
         //--- button state
         bool button_curr_state=this.m_button.Pressed();
         //--- to stop
         if(button_curr_state && !this.m_button_state)
           {
            if(this.ButtonResume())
              {
               this.m_button_state=true;
               //--- reset the event object
               this.ResetEvent();
               //--- create an external event object
               this.m_ptr_event=new CExternalEvent();
               //---
               if(CheckPointer(this.m_ptr_event)==POINTER_DYNAMIC)
                 {
                  SEventData data;
                  data.lparam=(long)this.m_magic;
                  data.dparam=(double)TimeCurrent();
                  //--- generate CHARTEVENT_CUSTOM+7 event
                  ushort curr_id=7;
                  if(!this.m_ptr_event.Generate(curr_id,data))
                     PrintFormat("Failed to generate an event: %d",curr_id);
                 }
              }
           }
         //--- to resume
         else if(!button_curr_state && this.m_button_state)
           {
            if(this.ButtonStop())
              {
               this.m_button_state=false;
               //--- reset the event object
               this.ResetEvent();
               //--- create an external event object
               this.m_ptr_event=new CExternalEvent();
               //---
               if(CheckPointer(this.m_ptr_event)==POINTER_DYNAMIC)
                 {
                  SEventData data;
                  data.lparam=(long)this.m_magic;
                  data.dparam=(double)TimeCurrent();
                  //--- generate CHARTEVENT_CUSTOM+8 event
                  ushort curr_id=8;
                  if(!this.m_ptr_event.Generate(curr_id,data))
                     PrintFormat("Failed to generate an event: %d",curr_id);
                 }
              }
           }
        }
     }
//--- user event 
   else if(_event_id>CHARTEVENT_CUSTOM)
     {
      long magic=_data.lparam;
      ushort curr_event_id=this.m_ptr_event.GetId();
      //--- check magic
      if(magic==this.m_magic)
         //--- check id
         if(curr_event_id==_event_id)
           {
            //--- process the definite user event 
            switch(_event_id)
              {
               //--- 1) indicator creation
               case CHARTEVENT_CUSTOM+1:
                 {
                  //--- create a fast ema
                  if(this.m_fast_ema.Create(_Symbol,_Period,21,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))
                     if(this.m_slow_ema.Create(_Symbol,_Period,55,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))
                        if(this.m_fast_ema.Handle()!=INVALID_HANDLE)
                           if(this.m_slow_ema.Handle()!=INVALID_HANDLE)
                             {
                              this.m_trade.SetExpertMagicNumber(this.m_magic);
                              this.m_trade.SetDeviationInPoints(InpSlippage);
                              //---
                              this.m_is_init=true;
                             }
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 2) indicator deletion
               case CHARTEVENT_CUSTOM+2:
                 {
                  //---release indicators
                  bool is_slow_released=IndicatorRelease(this.m_fast_ema.Handle());
                  bool is_fast_released=IndicatorRelease(this.m_slow_ema.Handle());
                  if(!(is_slow_released && is_fast_released))
                    {
                     //--- to log?
                     if(InpIsLogging)
                        Print("Failed to release the indicators!");
                    }
                  //--- reset the event object
                  this.ResetEvent();
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 3) check open signal
               case CHARTEVENT_CUSTOM+3:
                 {
                  MqlTick last_tick;
                  if(SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick))
                    {
                     //--- signal type
                     ENUM_ORDER_TYPE open_ord_type=(ENUM_ORDER_TYPE)_data.dparam;
                     //---
                     double open_pr,sl_pr,tp_pr,coeff;
                     open_pr=sl_pr=tp_pr=coeff=0.;
                     //---
                     if(open_ord_type==ORDER_TYPE_BUY)
                       {
                        open_pr=last_tick.ask;
                        coeff=1.;
                       }
                     else if(open_ord_type==ORDER_TYPE_SELL)
                       {
                        open_pr=last_tick.bid;
                        coeff=-1.;
                       }
                     sl_pr=open_pr-coeff*InpStopLoss*_Point;
                     tp_pr=open_pr+coeff*InpStopLoss*_Point;

                     //--- to normalize prices
                     open_pr=NormalizeDouble(open_pr,_Digits);
                     sl_pr=NormalizeDouble(sl_pr,_Digits);
                     tp_pr=NormalizeDouble(tp_pr,_Digits);
                     //--- open the position
                     if(!this.m_trade.PositionOpen(_Symbol,open_ord_type,InpTradeLot,open_pr,
                        sl_pr,tp_pr))
                       {
                        //--- to log?
                        if(InpIsLogging)
                           Print("Failed to open the position: "+_Symbol);
                       }
                     else
                       {
                        //--- pause
                        Sleep(InpTradePause);
                        //--- reset the event object
                        this.ResetEvent();
                        //--- create an order event object
                        this.m_ptr_event=new COrderEvent();
                        if(CheckPointer(this.m_ptr_event)==POINTER_DYNAMIC)
                          {
                           SEventData data;
                           data.lparam=(long)this.m_magic;
                           data.dparam=(double)this.m_trade.ResultDeal();
                           //--- generate CHARTEVENT_CUSTOM+5 event
                           ushort curr_id=5;
                           if(!this.m_ptr_event.Generate(curr_id,data))
                              PrintFormat("Failed to generate an event: %d",curr_id);
                          }
                       }
                    }
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 4) check close signal
               case CHARTEVENT_CUSTOM+4:
                 {
                  if(!this.m_trade.PositionClose(_Symbol))
                    {
                     //--- to log?
                     if(InpIsLogging)
                        Print("Failed to close the position: "+_Symbol);
                    }
                  else
                    {
                     //--- pause
                     Sleep(InpTradePause);
                     //--- reset the event object
                     this.ResetEvent();
                     //--- create an order event object
                     this.m_ptr_event=new COrderEvent();
                     if(CheckPointer(this.m_ptr_event)==POINTER_DYNAMIC)
                       {
                        SEventData data;
                        data.lparam=(long)this.m_magic;
                        data.dparam=(double)this.m_trade.ResultDeal();
                        //--- generate CHARTEVENT_CUSTOM+6 event
                        ushort curr_id=6;
                        if(!this.m_ptr_event.Generate(curr_id,data))
                           PrintFormat("Failed to generate an event: %d",curr_id);
                       }
                    }
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 5) position opening
               case CHARTEVENT_CUSTOM+5:
                 {
                  ulong ticket=(ulong)_data.dparam;
                  ulong deal=(ulong)_data.dparam;
                  //---
                  datetime now=TimeCurrent();
                  //--- check the deals & orders history
                  if(HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now))
                     if(HistoryDealSelect(deal))
                       {
                        double deal_vol=HistoryDealGetDouble(deal,DEAL_VOLUME);
                        ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal,DEAL_ENTRY);
                        //---
                        if(deal_entry==DEAL_ENTRY_IN)
                          {
                           //--- to log?
                           if(InpIsLogging)
                             {
                              Print("\nNew position for: "+_Symbol);
                              PrintFormat("Volume: %0.2f",deal_vol);
                             }
                          }
                       }
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 6) position closing
               case CHARTEVENT_CUSTOM+6:
                 {
                  ulong ticket=(ulong)_data.dparam;
                  ulong deal=(ulong)_data.dparam;
                  //---
                  datetime now=TimeCurrent();
                  //--- check the deals & orders history
                  if(HistorySelect(now-PeriodSeconds(PERIOD_H1),now))
                     if(HistoryDealSelect(deal))
                       {
                        double deal_vol=HistoryDealGetDouble(deal,DEAL_VOLUME);
                        ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry=(ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(deal,DEAL_ENTRY);
                        //---
                        if(deal_entry==DEAL_ENTRY_OUT)
                          {
                           //--- to log?
                           if(InpIsLogging)
                             {
                              Print("\nClosed position for: "+_Symbol);
                              PrintFormat("Volume: %0.2f",deal_vol);
                             }
                          }
                       }
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 7) stop trading
               case CHARTEVENT_CUSTOM+7:
                 {
                  datetime stop_time=(datetime)_data.dparam;
                  //---
                  this.m_is_trade=false;                  
                  //--- to log?                  
                  if(InpIsLogging)
                     PrintFormat("Expert trading is stopped at: %s",
                                 TimeToString(stop_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
                  //---
                  break;
                 }
               //--- 8) resume trading 
               case CHARTEVENT_CUSTOM+8:
                 {
                  datetime resume_time=(datetime)_data.dparam;
                  this.m_is_trade=true;                  
                  //--- to log?                  
                  if(InpIsLogging)                     
                     PrintFormat("Expert trading is resumed at: %s",
                                 TimeToString(resume_time,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
                  //---
                  break;
                 }
              }
           }
     }
  }

Он состоит из двух частей. Первая занимается обработкой событий, связанных с кликом по объекту "Кнопка". Если щелчок имеет место, то будет сгенерировано внешнее пользовательское событие, которое чуть позже сам обработчик и обслужит.

Вторая часть призвана реагировать на сгенерированные пользовательские события. В ней есть 2 блока, где после обработки соответствующего события происходит создание нового. Первый блок — это обслуживание события "Получение сигнала на открытие". Его успешная обработка порождает новое ордерное событие "Открытие позиции". Второй блок — это обслуживание события "Получение сигнала на закрытие". Если сигнал обработан, то появляется событие "Закрытие позиции".

В качестве примера использования класса CEventProcessor приведу советник CustomEventProcessor.mq5. В нем все сделано так, чтобы создавать события и реагировать на события. Применение ООП позволило конечный файл исходного кода написать достаточно компактно. Код советника представлен в архиве.

Не думаю, что всегда нужно обращаться к механизму пользовательского события. Наверно, какие-то мелкие, неважные и несобытийные для стратегии вещи можно облечь в другую форму.


Заключение

В своей статье я попытался продемонстрировать принципы работы с пользовательскими событиями в среде MQL5. Надеюсь, что статейный материал вызовет интерес не только у начинающих программистов.

Да, хотел бы с радостью заметить, что язык MQL5 развивается. Возможно, что совсем скоро появятся шаблоны классов, а когда-нибудь и указатели на функции. Тогда сможем запрограммировать полноценный делегат, указывающий на метод произвольного объекта.

Исходные файлы из архива удобно расположить в папке проектов. В моем случае это папка MQL5\Projects\ChartUserEvent.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (3)
Anatoli Kazharski
Anatoli Kazharski | 10 окт. 2014 в 16:56
Английский язык конечно знать хорошо и полезно. Но, если статья на русском, то и комментарии должны быть тоже на русском. ))
Alexey Volchanskiy
Alexey Volchanskiy | 10 февр. 2015 в 00:10
А я всегда пишу на инглише)) Просто потому, что куча клиентов из разных стран и английский худо-бедно знают все. Ну, а кто не знает, лишний стимул изучить основы, сейчас это легко и бесплатно, был бы интернет)) Так что все мяу, комменты на инглише.
juriy5555
juriy5555 | 20 апр. 2016 в 15:42
Неужели нет встроенной поддержки событийной модели . Да уж.   ИМХО, Это не   события(event) как в C# , скорее это сообщения (message).  Разница большая.  
Делегатов нет в языке, да и вообще много чего нет.  Даже обработчика ошибок.  А ведь чужой класс - это черный ящик, смешно читать в данном контексте комменты разработчиков языка, что надо все ошибки "ловить" при написании.  Разочаровался в языке =(
