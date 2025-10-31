SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Trade Ex
KAUSER AHMED

Trade Ex

KAUSER AHMED
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 28%
Exness-Real17
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
6 321.07 BDT
Pior negociação:
-4 863.10 BDT
Lucro bruto:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Perda bruta:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (16 544.78 BDT)
Máximo lucro consecutivo:
16 544.78 BDT (7)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
47.06%
Depósito máximo carregado:
2.18%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
10 (83.33%)
Negociações curtas:
2 (16.67%)
Fator de lucro:
4.38
Valor esperado:
1 371.34 BDT
Lucro médio:
1 938.11 BDT
Perda média:
-4 863.10 BDT
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4 863.10 BDT)
Máxima perda consecutiva:
-4 863.10 BDT (1)
Crescimento mensal:
11.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BDT
Máximo:
4 863.10 BDT (6.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.51% (4 863.10 BDT)
Pelo Capital Líquido:
15.58% (10 393.21 BDT)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 3
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 7.9K
XAUUSD 8.5K
EURUSD 19
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 637K
XAUUSD 68K
EURUSD 21
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 321.07 BDT
Pior negociação: -4 863 BDT
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16 544.78 BDT
Máxima perda consecutiva: -4 863.10 BDT

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
XMTrading-Real 12
0.00 × 70
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.42 × 993
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
1.54 × 102
Exness-Real16
2.94 × 16
HFMarketsSV-Live Server 3
7.67 × 3
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
12.13 × 16
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Sem comentários
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 07:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 13:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 13:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 12:42
Share of trading days is too low
2025.12.05 12:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.05 12:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
Share of trading days is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 00:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 00:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 00:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.18 09:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 05:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 08:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Trade Ex
3000 USD por mês
28%
0
0
USD
75K
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
16%
1:100
