- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
11 (91.66%)
Negociações com perda:
1 (8.33%)
Melhor negociação:
6 321.07 BDT
Pior negociação:
-4 863.10 BDT
Lucro bruto:
21 319.22 BDT (1 097 220 pips)
Perda bruta:
-4 863.10 BDT (392 897 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (16 544.78 BDT)
Máximo lucro consecutivo:
16 544.78 BDT (7)
Índice de Sharpe:
0.57
Atividade de negociação:
47.06%
Depósito máximo carregado:
2.18%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
3.38
Negociações longas:
10 (83.33%)
Negociações curtas:
2 (16.67%)
Fator de lucro:
4.38
Valor esperado:
1 371.34 BDT
Lucro médio:
1 938.11 BDT
Perda média:
-4 863.10 BDT
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4 863.10 BDT)
Máxima perda consecutiva:
-4 863.10 BDT (1)
Crescimento mensal:
11.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BDT
Máximo:
4 863.10 BDT (6.51%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.51% (4 863.10 BDT)
Pelo Capital Líquido:
15.58% (10 393.21 BDT)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|8
|XAUUSD
|3
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|7.9K
|XAUUSD
|8.5K
|EURUSD
|19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|637K
|XAUUSD
|68K
|EURUSD
|21
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 321.07 BDT
Pior negociação: -4 863 BDT
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +16 544.78 BDT
Máxima perda consecutiva: -4 863.10 BDT
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.42 × 993
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|1.54 × 102
|
Exness-Real16
|2.94 × 16
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.67 × 3
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|12.13 × 16
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
28%
0
0
USD
USD
75K
BDT
BDT
10
0%
12
91%
47%
4.38
1 371.34
BDT
BDT
16%
1:100