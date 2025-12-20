- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
141
Negociações com lucro:
113 (80.14%)
Negociações com perda:
28 (19.86%)
Melhor negociação:
74.49 USD
Pior negociação:
-63.75 USD
Lucro bruto:
805.41 USD (2 247 073 pips)
Perda bruta:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (205.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
205.81 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.88%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.66
Negociações longas:
69 (48.94%)
Negociações curtas:
72 (51.06%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
2.84 USD
Lucro médio:
7.13 USD
Perda média:
-14.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-85.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-127.75 USD (3)
Crescimento mensal:
8.68%
Previsão anual:
105.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
150.29 USD (33.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.08% (150.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.75% (30.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSDr
|54
|XAUUSDr
|44
|GBPUSDb
|12
|BTCUSD
|9
|EURUSDb
|6
|USDJPYr
|6
|GBPUSDr
|5
|XAUEUR
|4
|USA100
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSDr
|-73
|XAUUSDr
|248
|GBPUSDb
|33
|BTCUSD
|15
|EURUSDb
|12
|USDJPYr
|19
|GBPUSDr
|20
|XAUEUR
|127
|USA100
|0
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSDr
|-6.6K
|XAUUSDr
|16K
|GBPUSDb
|3K
|BTCUSD
|585K
|EURUSDb
|1.2K
|USDJPYr
|2.7K
|GBPUSDr
|1.9K
|XAUEUR
|12K
|USA100
|379
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.49 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +205.81 USD
Máxima perda consecutiva: -85.74 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
119%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
114
0%
141
80%
100%
1.98
2.84
USD
USD
13%
1:500