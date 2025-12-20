SinaisSeções
KAUSER AHMED

HOT5412302

0 comentários
Confiabilidade
114 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2023 119%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
141
Negociações com lucro:
113 (80.14%)
Negociações com perda:
28 (19.86%)
Melhor negociação:
74.49 USD
Pior negociação:
-63.75 USD
Lucro bruto:
805.41 USD (2 247 073 pips)
Perda bruta:
-405.10 USD (1 631 633 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (205.81 USD)
Máximo lucro consecutivo:
205.81 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.88%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
2.66
Negociações longas:
69 (48.94%)
Negociações curtas:
72 (51.06%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
2.84 USD
Lucro médio:
7.13 USD
Perda média:
-14.47 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-85.74 USD)
Máxima perda consecutiva:
-127.75 USD (3)
Crescimento mensal:
8.68%
Previsão anual:
105.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
150.29 USD (33.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.08% (150.29 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.75% (30.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSDr 54
XAUUSDr 44
GBPUSDb 12
BTCUSD 9
EURUSDb 6
USDJPYr 6
GBPUSDr 5
XAUEUR 4
USA100 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSDr -73
XAUUSDr 248
GBPUSDb 33
BTCUSD 15
EURUSDb 12
USDJPYr 19
GBPUSDr 20
XAUEUR 127
USA100 0
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSDr -6.6K
XAUUSDr 16K
GBPUSDb 3K
BTCUSD 585K
EURUSDb 1.2K
USDJPYr 2.7K
GBPUSDr 1.9K
XAUEUR 12K
USA100 379
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.49 USD
Pior negociação: -64 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +205.81 USD
Máxima perda consecutiva: -85.74 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Sem comentários
2025.12.20 13:50
Trading operations on the account were performed for only 83 days. This comprises 10.55% of days out of the 787 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.20 13:50
80% of growth achieved within 18 days. This comprises 2.29% of days out of 787 days of the signal's entire lifetime.
