SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / OnlyUJ
Nguyen Quoc Viet

OnlyUJ

Nguyen Quoc Viet
0 comentários
Confiabilidade
75 semanas
15 / 33K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 324%
Exness-MT5Real15
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
459
Negociações com lucro:
226 (49.23%)
Negociações com perda:
233 (50.76%)
Melhor negociação:
528.20 USD
Pior negociação:
-143.23 USD
Lucro bruto:
11 595.59 USD (128 287 pips)
Perda bruta:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (173.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
839.75 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
41.84%
Depósito máximo carregado:
16.23%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
227 (49.46%)
Negociações curtas:
232 (50.54%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
8.05 USD
Lucro médio:
51.31 USD
Perda média:
-33.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-107.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.94 USD (4)
Crescimento mensal:
21.87%
Previsão anual:
265.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.20 USD
Máximo:
864.53 USD (28.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.67% (864.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.71% (128.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 459
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 3.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 30K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +528.20 USD
Pior negociação: -143 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +173.72 USD
Máxima perda consecutiva: -107.49 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 6
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.24 × 21
Exness-MT5Real15
0.27 × 37
Exness-MT5Real6
0.61 × 23
FusionMarkets-Live
0.88 × 132
Exness-MT5Real8
0.94 × 17
Pepperstone-MT5-Live01
1.34 × 169
TradeMaxGlobal-Live
1.50 × 2
Exness-MT5Real
1.88 × 17
XMGlobal-MT5 8
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 12
2.46 × 28
BlackBullMarkets-Live
2.50 × 2
Exness-MT5Real31
2.51 × 174
ICMarketsSC-MT5-2
2.89 × 9
Exness-MT5Real23
3.00 × 1
Exness-MT5Real39
3.50 × 4
VantageGlobalPrimeLLP-Live
3.50 × 2
Exness-MT5Real32
3.59 × 56
Forex.com-Live 536
3.67 × 144
11 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.03.07 03:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.06 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 11:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.29 17:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.24 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.06 15:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.30 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.26 19:09
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.20 19:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.15 19:26
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.05 19:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.25 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.25 04:01
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2024.07.25 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.25 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
OnlyUJ
30 USD por mês
324%
15
33K
USD
4.3K
USD
75
98%
459
49%
42%
1.46
8.05
USD
17%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.