- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
459
Negociações com lucro:
226 (49.23%)
Negociações com perda:
233 (50.76%)
Melhor negociação:
528.20 USD
Pior negociação:
-143.23 USD
Lucro bruto:
11 595.59 USD (128 287 pips)
Perda bruta:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (173.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
839.75 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
41.84%
Depósito máximo carregado:
16.23%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
4.28
Negociações longas:
227 (49.46%)
Negociações curtas:
232 (50.54%)
Fator de lucro:
1.47
Valor esperado:
8.05 USD
Lucro médio:
51.31 USD
Perda média:
-33.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-107.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-458.94 USD (4)
Crescimento mensal:
21.87%
Previsão anual:
265.41%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.20 USD
Máximo:
864.53 USD (28.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.67% (864.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.71% (128.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|459
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +528.20 USD
Pior negociação: -143 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +173.72 USD
Máxima perda consecutiva: -107.49 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.24 × 21
|
Exness-MT5Real15
|0.27 × 37
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 132
|
Exness-MT5Real8
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.34 × 169
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|1.88 × 17
|
XMGlobal-MT5 8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|2.46 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|2.51 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real23
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.50 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|3.59 × 56
|
Forex.com-Live 536
|3.67 × 144
11 mais ...
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
324%
15
33K
USD
USD
4.3K
USD
USD
75
98%
459
49%
42%
1.46
8.05
USD
USD
17%
1:100