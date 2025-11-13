- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
26 (68.42%)
Negociações com perda:
12 (31.58%)
Melhor negociação:
162.15 USD
Pior negociação:
-956.01 USD
Lucro bruto:
1 034.18 USD (1 018 697 pips)
Perda bruta:
-2 012.03 USD (1 842 689 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (562.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
562.26 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
99.92%
Depósito máximo carregado:
83.65%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
25 (65.79%)
Negociações curtas:
13 (34.21%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-25.73 USD
Lucro médio:
39.78 USD
Perda média:
-167.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 050.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 050.82 USD (7)
Crescimento mensal:
-2.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
978.93 USD
Máximo:
1 825.56 USD (5.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.15% (1 825.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.03% (15.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|30
|XAUUSDm
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSDm
|-1.2K
|XAUUSDm
|232
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSDm
|-845K
|XAUUSDm
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +162.15 USD
Pior negociação: -956 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +562.26 USD
Máxima perda consecutiva: -1 050.82 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
8
0%
38
68%
100%
0.51
-25.73
USD
USD
11%
1:200