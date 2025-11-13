SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EXN110570122
KAUSER AHMED

EXN110570122

KAUSER AHMED
0 comentários
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
26 (68.42%)
Negociações com perda:
12 (31.58%)
Melhor negociação:
162.15 USD
Pior negociação:
-956.01 USD
Lucro bruto:
1 034.18 USD (1 018 697 pips)
Perda bruta:
-2 012.03 USD (1 842 689 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (562.26 USD)
Máximo lucro consecutivo:
562.26 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
99.92%
Depósito máximo carregado:
83.65%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
-0.54
Negociações longas:
25 (65.79%)
Negociações curtas:
13 (34.21%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-25.73 USD
Lucro médio:
39.78 USD
Perda média:
-167.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 050.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 050.82 USD (7)
Crescimento mensal:
-2.82%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
978.93 USD
Máximo:
1 825.56 USD (5.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.15% (1 825.56 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.03% (15.07 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDm 30
XAUUSDm 8
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDm -1.2K
XAUUSDm 232
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDm -845K
XAUUSDm 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +162.15 USD
Pior negociação: -956 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +562.26 USD
Máxima perda consecutiva: -1 050.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.05 03:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 02:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 02:59
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 10:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.13 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
