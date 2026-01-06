- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
19 (76.00%)
Negociações com perda:
6 (24.00%)
Melhor negociação:
6.16 USD
Pior negociação:
-1.31 USD
Lucro bruto:
31.75 USD (2 245 pips)
Perda bruta:
-4.69 USD (385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (24.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.51 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.09%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
6.00
Negociações longas:
7 (28.00%)
Negociações curtas:
18 (72.00%)
Fator de lucro:
6.77
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
1.67 USD
Perda média:
-0.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.15 USD (6)
Crescimento mensal:
9.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
4.51 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.38% (1.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|27
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|1.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.16 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +24.51 USD
Máxima perda consecutiva: -4.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 7
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
BCS5-Real
|0.64 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 584
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.84 × 366
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
FPMarkets-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
|
VantageInternational-Live 10
|2.57 × 585
|
Neomarkets-Live
|2.66 × 130
80 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
3000 USD por mês
0%
0
0
USD
USD
324
USD
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
USD
0%
1:500