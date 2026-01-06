SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MT5 RB 032874
KAUSER AHMED

MT5 RB 032874

KAUSER AHMED
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
0%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
19 (76.00%)
Negociações com perda:
6 (24.00%)
Melhor negociação:
6.16 USD
Pior negociação:
-1.31 USD
Lucro bruto:
31.75 USD (2 245 pips)
Perda bruta:
-4.69 USD (385 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (24.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.51 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.09%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
6.00
Negociações longas:
7 (28.00%)
Negociações curtas:
18 (72.00%)
Fator de lucro:
6.77
Valor esperado:
1.08 USD
Lucro médio:
1.67 USD
Perda média:
-0.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-4.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.15 USD (6)
Crescimento mensal:
9.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.04 USD
Máximo:
4.51 USD (1.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.38% (1.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 27
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 1.9K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.16 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +24.51 USD
Máxima perda consecutiva: -4.15 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 4
XMGlobal-MT5 7
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
BCS5-Real
0.64 × 14
RoboForex-ECN
0.95 × 584
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.84 × 366
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
FPMarkets-Live
2.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
VantageInternational-Live 10
2.57 × 585
Neomarkets-Live
2.66 × 130
80 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2026.01.07 11:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 11:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MT5 RB 032874
3000 USD por mês
0%
0
0
USD
324
USD
2
0%
25
76%
100%
6.76
1.08
USD
0%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.