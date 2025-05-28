SinaisSeções
KAUSER AHMED

MT8086040

KAUSER AHMED
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2025 198%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
372
Negociações com lucro:
328 (88.17%)
Negociações com perda:
44 (11.83%)
Melhor negociação:
102.45 USD
Pior negociação:
-183.90 USD
Lucro bruto:
1 580.79 USD (125 892 pips)
Perda bruta:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (43.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
483.90 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.94%
Depósito máximo carregado:
10.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
208 (55.91%)
Negociações curtas:
164 (44.09%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
4.82 USD
Perda média:
-28.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-484.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.35 USD (7)
Crescimento mensal:
3.44%
Previsão anual:
41.78%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
514.17 USD (45.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.31% (514.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.51% (128.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 137
NZDCAD 132
XAUUSD 92
BTCUSD 8
EURUSD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 67
NZDCAD 61
XAUUSD 105
BTCUSD 57
EURUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 7.1K
NZDCAD 7.2K
XAUUSD 22
BTCUSD 57K
EURUSD 781
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +102.45 USD
Pior negociação: -184 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +43.96 USD
Máxima perda consecutiva: -484.35 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live18
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 3
PureMGlobal-Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.47 × 34
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
FxPro.com-Real07
0.51 × 49
FXOpen-ECN Live Server
0.59 × 125
Pepperstone-Edge01
0.82 × 39
Pepperstone-Edge03
0.84 × 67
EquitiGroup-Live
0.89 × 241
LQD1-Live01
0.93 × 14
Tickmill-Live05
0.93 × 259
ACYCapital-Live02
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.02 × 223
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
LibertexCom-MT4 Market Real Server
1.07 × 27
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.10 × 279
ICMarketsSC-Live16
1.11 × 171
TMGM.TradeMax-Live8
1.14 × 103
Pepperstone-Edge12
1.14 × 295
Exness-Real14
1.18 × 34
ICMarketsSC-Live02
1.19 × 451
ThreeTrader-Live
1.19 × 21
162 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 18:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 18:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 17:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.07 19:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 15:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.08 16:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 05:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 15:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 17:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 01:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.13 03:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
