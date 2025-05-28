- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
372
Negociações com lucro:
328 (88.17%)
Negociações com perda:
44 (11.83%)
Melhor negociação:
102.45 USD
Pior negociação:
-183.90 USD
Lucro bruto:
1 580.79 USD (125 892 pips)
Perda bruta:
-1 264.40 USD (53 508 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (43.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
483.90 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.94%
Depósito máximo carregado:
10.98%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.62
Negociações longas:
208 (55.91%)
Negociações curtas:
164 (44.09%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
4.82 USD
Perda média:
-28.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-484.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-484.35 USD (7)
Crescimento mensal:
3.44%
Previsão anual:
41.78%
Algotrading:
72%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
514.17 USD (45.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.31% (514.17 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.51% (128.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|137
|NZDCAD
|132
|XAUUSD
|92
|BTCUSD
|8
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|67
|NZDCAD
|61
|XAUUSD
|105
|BTCUSD
|57
|EURUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|7.1K
|NZDCAD
|7.2K
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|57K
|EURUSD
|781
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +102.45 USD
Pior negociação: -184 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +43.96 USD
Máxima perda consecutiva: -484.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 3
|
PureMGlobal-Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.47 × 34
|
ICMarkets-Live02
|0.50 × 2
|
FxPro.com-Real07
|0.51 × 49
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.59 × 125
|
Pepperstone-Edge01
|0.82 × 39
|
Pepperstone-Edge03
|0.84 × 67
|
EquitiGroup-Live
|0.89 × 241
|
LQD1-Live01
|0.93 × 14
|
Tickmill-Live05
|0.93 × 259
|
ACYCapital-Live02
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.02 × 223
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|1.07 × 27
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.10 × 279
|
ICMarketsSC-Live16
|1.11 × 171
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.14 × 103
|
Pepperstone-Edge12
|1.14 × 295
|
Exness-Real14
|1.18 × 34
|
ICMarketsSC-Live02
|1.19 × 451
|
ThreeTrader-Live
|1.19 × 21
Sem comentários
