- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25 106
Negociações com lucro:
18 639 (74.24%)
Negociações com perda:
6 467 (25.76%)
Melhor negociação:
1 118.62 USD
Pior negociação:
-10 207.49 USD
Lucro bruto:
481 031.50 USD (89 606 340 pips)
Perda bruta:
-450 646.25 USD (108 479 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
121 (182.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 932.11 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
78.72%
Depósito máximo carregado:
2.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
14 960 (59.59%)
Negociações curtas:
10 146 (40.41%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
1.21 USD
Lucro médio:
25.81 USD
Perda média:
-69.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-10 359.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 320.63 USD (13)
Crescimento mensal:
11.01%
Previsão anual:
133.55%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.09 USD
Máximo:
56 873.86 USD (68.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.35% (56 641.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (2 465.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|7293
|BTCUSD
|6050
|XAUUSD
|5361
|EURUSD
|4284
|USDJPY
|979
|LTCUSD
|118
|USDCAD
|105
|USDCHF
|79
|GBPJPY
|77
|EURJPY
|74
|EURNZD
|71
|GBPNZD
|67
|EURAUD
|62
|CADJPY
|61
|GBPCAD
|58
|GBPAUD
|55
|CHFJPY
|49
|AUDJPY
|45
|NZDJPY
|39
|GBPCHF
|36
|EURGBP
|35
|BCHUSD
|34
|EURCAD
|33
|EURCHF
|20
|XRPUSD
|11
|ETHUSD
|8
|NZDUSD
|2
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-8.7K
|BTCUSD
|7.4K
|XAUUSD
|684
|EURUSD
|30K
|USDJPY
|-4.8K
|LTCUSD
|2.3K
|USDCAD
|97
|USDCHF
|624
|GBPJPY
|67
|EURJPY
|93
|EURNZD
|58
|GBPNZD
|62
|EURAUD
|-36
|CADJPY
|67
|GBPCAD
|-5
|GBPAUD
|0
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|51
|NZDJPY
|19
|GBPCHF
|-45
|EURGBP
|13
|BCHUSD
|2.2K
|EURCAD
|-7
|EURCHF
|18
|XRPUSD
|69
|ETHUSD
|87
|NZDUSD
|-9
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|23K
|BTCUSD
|-19M
|XAUUSD
|-92K
|EURUSD
|43K
|USDJPY
|-77K
|LTCUSD
|3.7K
|USDCAD
|1.1K
|USDCHF
|5.1K
|GBPJPY
|10K
|EURJPY
|13K
|EURNZD
|9.8K
|GBPNZD
|11K
|EURAUD
|-5.5K
|CADJPY
|9.6K
|GBPCAD
|-442
|GBPAUD
|222
|CHFJPY
|4.7K
|AUDJPY
|7.3K
|NZDJPY
|2.7K
|GBPCHF
|-3.9K
|EURGBP
|1.1K
|BCHUSD
|175K
|EURCAD
|-748
|EURCHF
|1.6K
|XRPUSD
|31K
|ETHUSD
|40K
|NZDUSD
|-877
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 118.62 USD
Pior negociação: -10 207 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +182.11 USD
Máxima perda consecutiva: -10 359.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SuperForex-ECN
|0.00 × 24
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live01
|0.09 × 23
|
Tickmill-Live04
|0.19 × 32
|
ICMarkets-Live02
|0.25 × 4
|
Tickmill02-Live
|0.44 × 18
|
DooFintech-Live 5
|0.50 × 6
|
NeptuneSecurities-Live
|0.68 × 22
|
FBS-Real-7
|0.81 × 26
|
ICMarkets-Live22
|0.91 × 1395
|
Exness-Real17
|0.93 × 41
|
ICMarketsSC-Live22
|0.93 × 330
|
Exness-Real9
|0.93 × 61
|
ICMarketsSC-Live18
|0.99 × 278
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|1.00 × 633
|
ICMarketsEU-Live17
|1.02 × 43
|
Tickmill-Live09
|1.03 × 637
|
FusionMarkets-Live
|1.03 × 627
|
ICMarkets-Live05
|1.03 × 36
|
ACYCapital-Live02
|1.06 × 86
|
ICMarketsSC-Live09
|1.10 × 2810
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.11 × 519
|
Exness-Real18
|1.13 × 1803
|
ICMarketsSC-Live16
|1.14 × 370
339 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
300 USD por mês
292%
0
0
USD
USD
30K
USD
USD
167
4%
25 106
74%
79%
1.06
1.21
USD
USD
44%
1:500