KAUSER AHMED

TIC8071137

KAUSER AHMED
0 comentários
Confiabilidade
167 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2022 292%
Tickmill-Live08
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
25 106
Negociações com lucro:
18 639 (74.24%)
Negociações com perda:
6 467 (25.76%)
Melhor negociação:
1 118.62 USD
Pior negociação:
-10 207.49 USD
Lucro bruto:
481 031.50 USD (89 606 340 pips)
Perda bruta:
-450 646.25 USD (108 479 010 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
121 (182.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 932.11 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
78.72%
Depósito máximo carregado:
2.06%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
14 960 (59.59%)
Negociações curtas:
10 146 (40.41%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
1.21 USD
Lucro médio:
25.81 USD
Perda média:
-69.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-10 359.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 320.63 USD (13)
Crescimento mensal:
11.01%
Previsão anual:
133.55%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
82.09 USD
Máximo:
56 873.86 USD (68.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.35% (56 641.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.90% (2 465.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 7293
BTCUSD 6050
XAUUSD 5361
EURUSD 4284
USDJPY 979
LTCUSD 118
USDCAD 105
USDCHF 79
GBPJPY 77
EURJPY 74
EURNZD 71
GBPNZD 67
EURAUD 62
CADJPY 61
GBPCAD 58
GBPAUD 55
CHFJPY 49
AUDJPY 45
NZDJPY 39
GBPCHF 36
EURGBP 35
BCHUSD 34
EURCAD 33
EURCHF 20
XRPUSD 11
ETHUSD 8
NZDUSD 2
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -8.7K
BTCUSD 7.4K
XAUUSD 684
EURUSD 30K
USDJPY -4.8K
LTCUSD 2.3K
USDCAD 97
USDCHF 624
GBPJPY 67
EURJPY 93
EURNZD 58
GBPNZD 62
EURAUD -36
CADJPY 67
GBPCAD -5
GBPAUD 0
CHFJPY 32
AUDJPY 51
NZDJPY 19
GBPCHF -45
EURGBP 13
BCHUSD 2.2K
EURCAD -7
EURCHF 18
XRPUSD 69
ETHUSD 87
NZDUSD -9
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 23K
BTCUSD -19M
XAUUSD -92K
EURUSD 43K
USDJPY -77K
LTCUSD 3.7K
USDCAD 1.1K
USDCHF 5.1K
GBPJPY 10K
EURJPY 13K
EURNZD 9.8K
GBPNZD 11K
EURAUD -5.5K
CADJPY 9.6K
GBPCAD -442
GBPAUD 222
CHFJPY 4.7K
AUDJPY 7.3K
NZDJPY 2.7K
GBPCHF -3.9K
EURGBP 1.1K
BCHUSD 175K
EURCAD -748
EURCHF 1.6K
XRPUSD 31K
ETHUSD 40K
NZDUSD -877
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 118.62 USD
Pior negociação: -10 207 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +182.11 USD
Máxima perda consecutiva: -10 359.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live08" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live01
0.09 × 23
Tickmill-Live04
0.19 × 32
ICMarkets-Live02
0.25 × 4
Tickmill02-Live
0.44 × 18
DooFintech-Live 5
0.50 × 6
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
Tickmill-Live09
1.03 × 637
FusionMarkets-Live
1.03 × 627
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
ICMarketsSC-Live09
1.10 × 2810
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.11 × 519
Exness-Real18
1.13 × 1803
ICMarketsSC-Live16
1.14 × 370
339 mais ...
Sem comentários
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 25 days. This comprises 2.15% of days out of 1161 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
