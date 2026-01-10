SinaisSeções
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
119 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
4 780
Negociações com lucro:
3 434 (71.84%)
Negociações com perda:
1 346 (28.16%)
Melhor negociação:
2 214.24 USD
Pior negociação:
-2 686.57 USD
Lucro bruto:
171 720.61 USD (521 838 pips)
Perda bruta:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
71 (401.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
10 574.90 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.01
Negociações longas:
2 579 (53.95%)
Negociações curtas:
2 201 (46.05%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
6.49 USD
Lucro médio:
50.01 USD
Perda média:
-104.52 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-175.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20 965.72 USD (13)
Crescimento mensal:
0.89%
Previsão anual:
10.77%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.18 USD
Máximo:
30 789.44 USD (60.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.30% (30 789.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 214.24 USD
Pior negociação: -2 687 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +401.10 USD
Máxima perda consecutiva: -175.10 USD

For monitoring purposes only. 
Sem comentários
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
