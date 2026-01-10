SinaisSeções
Walter Joseph Dillard

TVT 69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
95 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 9%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 138
Negociações com lucro:
2 153 (68.61%)
Negociações com perda:
985 (31.39%)
Melhor negociação:
2 540.01 USD
Pior negociação:
-2 882.48 USD
Lucro bruto:
90 488.34 USD (379 989 pips)
Perda bruta:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (234.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 719.32 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
1 607 (51.21%)
Negociações curtas:
1 531 (48.79%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.66 USD
Lucro médio:
42.03 USD
Perda média:
-93.98 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-1 441.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22 570.40 USD (13)
Crescimento mensal:
0.79%
Previsão anual:
9.59%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 090.28 USD
Máximo:
31 347.41 USD (114.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.32% (31 347.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD+ 1561
USDCAD+ 345
AUDCAD+ 284
EURGBP+ 230
SP500.r 154
GBPUSD+ 133
AUDUSD+ 97
CADCHF+ 93
EURCAD+ 66
GBPCAD+ 22
GBPJPY+ 20
AUDJPY+ 20
EURJPY+ 19
USDJPY+ 18
US2000.r 14
AUDNZD+ 12
GBPAUD+ 10
EURCHF+ 7
USOUSD 6
EURAUD+ 5
NZDUSD+ 5
CHFJPY+ 5
USDCHF+ 4
GER40.r 3
EURNZD+ 2
XAGUSD 2
AUDCHF+ 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD+ 11K
USDCAD+ 2.7K
AUDCAD+ -12K
EURGBP+ 2.8K
SP500.r -85
GBPUSD+ 1.1K
AUDUSD+ -4.3K
CADCHF+ -481
EURCAD+ -4.3K
GBPCAD+ 56
GBPJPY+ -386
AUDJPY+ 183
EURJPY+ -119
USDJPY+ 202
US2000.r -24
AUDNZD+ -282
GBPAUD+ 615
EURCHF+ 42
USOUSD -172
EURAUD+ 3
NZDUSD+ -42
CHFJPY+ -37
USDCHF+ 3
GER40.r 1.1K
EURNZD+ 1
XAGUSD 887
AUDCHF+ 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD+ 2.5K
USDCAD+ -373
AUDCAD+ -59K
EURGBP+ 5.5K
SP500.r -3.2K
GBPUSD+ -1.5K
AUDUSD+ -549
CADCHF+ -1.7K
EURCAD+ -8K
GBPCAD+ 790
GBPJPY+ -7.3K
AUDJPY+ 220
EURJPY+ 677
USDJPY+ 1.9K
US2000.r -1.2K
AUDNZD+ -3.5K
GBPAUD+ 2K
EURCHF+ 134
USOUSD -828
EURAUD+ 75
NZDUSD+ -15
CHFJPY+ 22
USDCHF+ 123
GER40.r 42K
EURNZD+ 108
XAGUSD 3.6K
AUDCHF+ 31
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 540.01 USD
Pior negociação: -2 882 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +234.60 USD
Máxima perda consecutiva: -1 441.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.6% of days out of 665 days of the signal's entire lifetime.
