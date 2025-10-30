- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
110
Negociações com lucro:
89 (80.90%)
Negociações com perda:
21 (19.09%)
Melhor negociação:
151.64 USD
Pior negociação:
-107.44 USD
Lucro bruto:
2 567.86 USD (15 135 pips)
Perda bruta:
-628.15 USD (3 303 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (555.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
555.90 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
31.84%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
11.13
Negociações longas:
19 (17.27%)
Negociações curtas:
91 (82.73%)
Fator de lucro:
4.09
Valor esperado:
17.63 USD
Lucro médio:
28.85 USD
Perda média:
-29.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-172.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-172.55 USD (4)
Crescimento mensal:
10.58%
Previsão anual:
128.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
174.26 USD (3.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.92% (174.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.60% (572.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-ECN
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-ECN
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +151.64 USD
Pior negociação: -107 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +555.90 USD
Máxima perda consecutiva: -172.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
61%
1
4.6K
USD
USD
5K
USD
USD
15
0%
110
80%
0%
4.08
17.63
USD
USD
14%
1:500