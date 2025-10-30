SinaisSeções
Walter Joseph Dillard

LJ 69

Walter Joseph Dillard
0 comentários
Confiabilidade
15 semanas
1 / 4.6K USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 61%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
110
Negociações com lucro:
89 (80.90%)
Negociações com perda:
21 (19.09%)
Melhor negociação:
151.64 USD
Pior negociação:
-107.44 USD
Lucro bruto:
2 567.86 USD (15 135 pips)
Perda bruta:
-628.15 USD (3 303 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (555.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
555.90 USD (15)
Índice de Sharpe:
0.56
Atividade de negociação:
0.03%
Depósito máximo carregado:
31.84%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
11.13
Negociações longas:
19 (17.27%)
Negociações curtas:
91 (82.73%)
Fator de lucro:
4.09
Valor esperado:
17.63 USD
Lucro médio:
28.85 USD
Perda média:
-29.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-172.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-172.55 USD (4)
Crescimento mensal:
10.58%
Previsão anual:
128.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.36 USD
Máximo:
174.26 USD (3.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.92% (174.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.60% (572.56 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.08 15:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 17:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 07:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.06 09:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.30 02:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
