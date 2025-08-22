SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / XAU For Living
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 273%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
274 (82.53%)
Negociações com perda:
58 (17.47%)
Melhor negociação:
55.63 USD
Pior negociação:
-94.34 USD
Lucro bruto:
2 365.48 USD (1 537 761 pips)
Perda bruta:
-1 015.21 USD (1 308 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (524.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
524.22 USD (48)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
21.04%
Depósito máximo carregado:
25.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.50
Negociações longas:
238 (71.69%)
Negociações curtas:
94 (28.31%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
4.07 USD
Lucro médio:
8.63 USD
Perda média:
-17.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-130.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.81 USD (2)
Crescimento mensal:
36.02%
Previsão anual:
437.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.88 USD
Máximo:
207.86 USD (9.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.72% (207.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.31% (130.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 291
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 857K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.63 USD
Pior negociação: -94 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 48
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +524.22 USD
Máxima perda consecutiva: -130.20 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let's make money everyday.

Rule of my signal :

- $500 use 0,01 lot

- $1000 use 0,02 lot

When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss

Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday

Risk : Medium

Thanks for trusting me

2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
XAU For Living
30 USD por mês
273%
0
0
USD
1K
USD
21
0%
332
82%
21%
2.33
4.07
USD
21%
1:500
Copiar

