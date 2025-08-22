- Crescimento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
274 (82.53%)
Negociações com perda:
58 (17.47%)
Melhor negociação:
55.63 USD
Pior negociação:
-94.34 USD
Lucro bruto:
2 365.48 USD (1 537 761 pips)
Perda bruta:
-1 015.21 USD (1 308 596 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
48 (524.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
524.22 USD (48)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
21.04%
Depósito máximo carregado:
25.38%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
6.50
Negociações longas:
238 (71.69%)
Negociações curtas:
94 (28.31%)
Fator de lucro:
2.33
Valor esperado:
4.07 USD
Lucro médio:
8.63 USD
Perda média:
-17.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-130.20 USD)
Máxima perda consecutiva:
-164.81 USD (2)
Crescimento mensal:
36.02%
Previsão anual:
437.10%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
23.88 USD
Máximo:
207.86 USD (9.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.72% (207.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.31% (130.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|857K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
Sem comentários
