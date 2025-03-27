Moedas / UXIN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.42 USD 0.11 (3.12%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UXIN para hoje mudou para -3.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.40 e o mais alto foi 3.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Uxin Limited - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UXIN Notícias
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- InvestingPro’s Fair Value model captures Uxin’s 45% price correction
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Why Uxin Stock Was Crushing It This Week
- Uxin Limited (UXIN) First Quarter 2025 Earnings Call Transcript
- Uxin Reports Unaudited Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Uxin to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Uxin Stock: Why Its Future Is Still Up In The Air (NASDAQ:UXIN)
Faixa diária
3.40 3.50
Faixa anual
3.14 7.48
- Fechamento anterior
- 3.53
- Open
- 3.47
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Low
- 3.40
- High
- 3.50
- Volume
- 14
- Mudança diária
- -3.12%
- Mudança mensal
- -4.47%
- Mudança de 6 meses
- -12.98%
- Mudança anual
- -44.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh