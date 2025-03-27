Валюты / UXIN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.26 USD 0.07 (2.10%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UXIN за сегодня изменился на -2.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.21, а максимальная — 3.38.
Следите за динамикой Uxin Limited - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UXIN
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- InvestingPro’s Fair Value model captures Uxin’s 45% price correction
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Why Uxin Stock Was Crushing It This Week
- Uxin Limited (UXIN) First Quarter 2025 Earnings Call Transcript
- Uxin Reports Unaudited Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Uxin to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Uxin Stock: Why Its Future Is Still Up In The Air (NASDAQ:UXIN)
Дневной диапазон
3.21 3.38
Годовой диапазон
3.14 7.48
- Предыдущее закрытие
- 3.33
- Open
- 3.38
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Low
- 3.21
- High
- 3.38
- Объем
- 378
- Дневное изменение
- -2.10%
- Месячное изменение
- -8.94%
- 6-месячное изменение
- -17.05%
- Годовое изменение
- -46.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.