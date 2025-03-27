Währungen / UXIN
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.55 USD 0.02 (0.57%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UXIN hat sich für heute um 0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.39 bis zu einem Hoch von 3.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die Uxin Limited - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UXIN News
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- InvestingPro’s Fair Value model captures Uxin’s 45% price correction
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Why Uxin Stock Was Crushing It This Week
- Uxin Limited (UXIN) First Quarter 2025 Earnings Call Transcript
- Uxin Reports Unaudited Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Uxin to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Uxin Stock: Why Its Future Is Still Up In The Air (NASDAQ:UXIN)
Tagesspanne
3.39 3.58
Jahresspanne
3.14 7.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.53
- Eröffnung
- 3.47
- Bid
- 3.55
- Ask
- 3.85
- Tief
- 3.39
- Hoch
- 3.58
- Volumen
- 341
- Tagesänderung
- 0.57%
- Monatsänderung
- -0.84%
- 6-Monatsänderung
- -9.67%
- Jahresänderung
- -42.28%
