货币 / UXIN
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.46 USD 0.20 (6.13%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UXIN汇率已更改6.13%。当日，交易品种以低点3.31和高点3.50进行交易。
关注Uxin Limited - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UXIN新闻
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- InvestingPro’s Fair Value model captures Uxin’s 45% price correction
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Why Uxin Stock Was Crushing It This Week
- Uxin Limited (UXIN) First Quarter 2025 Earnings Call Transcript
- Uxin Reports Unaudited Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Uxin to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Uxin Stock: Why Its Future Is Still Up In The Air (NASDAQ:UXIN)
日范围
3.31 3.50
年范围
3.14 7.48
- 前一天收盘价
- 3.26
- 开盘价
- 3.35
- 卖价
- 3.46
- 买价
- 3.76
- 最低价
- 3.31
- 最高价
- 3.50
- 交易量
- 110
- 日变化
- 6.13%
- 月变化
- -3.35%
- 6个月变化
- -11.96%
- 年变化
- -43.74%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值