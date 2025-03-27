Divisas / UXIN
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.53 USD 0.27 (8.28%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UXIN de hoy ha cambiado un 8.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.31, mientras que el máximo ha alcanzado 3.55.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Uxin Limited - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
3.31 3.55
Rango anual
3.14 7.48
- Cierres anteriores
- 3.26
- Open
- 3.35
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Low
- 3.31
- High
- 3.55
- Volumen
- 387
- Cambio diario
- 8.28%
- Cambio mensual
- -1.40%
- Cambio a 6 meses
- -10.18%
- Cambio anual
- -42.60%
