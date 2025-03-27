通貨 / UXIN
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.55 USD 0.02 (0.57%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UXINの今日の為替レートは、0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり3.39の安値と3.58の高値で取引されました。
Uxin Limited - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
3.39 3.58
1年のレンジ
3.14 7.48
- 以前の終値
- 3.53
- 始値
- 3.47
- 買値
- 3.55
- 買値
- 3.85
- 安値
- 3.39
- 高値
- 3.58
- 出来高
- 341
- 1日の変化
- 0.57%
- 1ヶ月の変化
- -0.84%
- 6ヶ月の変化
- -9.67%
- 1年の変化
- -42.28%
