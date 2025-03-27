통화 / UXIN
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.88 USD 0.33 (9.30%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UXIN 환율이 오늘 9.30%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.55이고 고가는 3.98이었습니다.
Uxin Limited - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
UXIN News
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- InvestingPro’s Fair Value model captures Uxin’s 45% price correction
- Visa, Mastercard lead market cap stock movers on Friday
- Why Uxin Stock Was Crushing It This Week
- Uxin Limited (UXIN) First Quarter 2025 Earnings Call Transcript
- Uxin Reports Unaudited Financial Results for the Quarter Ended March 31, 2025
- Uxin to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 12, 2025
- Marvell Technology, Nvidia, Tesla, Apple And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Apple (NASDAQ:AAPL), Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI)
- Uxin Stock: Why Its Future Is Still Up In The Air (NASDAQ:UXIN)
일일 변동 비율
3.55 3.98
년간 변동
3.14 7.48
- 이전 종가
- 3.55
- 시가
- 3.63
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- 저가
- 3.55
- 고가
- 3.98
- 볼륨
- 882
- 일일 변동
- 9.30%
- 월 변동
- 8.38%
- 6개월 변동
- -1.27%
- 년간 변동율
- -36.91%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K