Valute / UXIN
UXIN: Uxin Limited - American Depositary Shares
3.88 USD 0.33 (9.30%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UXIN ha avuto una variazione del 9.30% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.55 e ad un massimo di 3.98.
Segui le dinamiche di Uxin Limited - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UXIN News
Intervallo Giornaliero
3.55 3.98
Intervallo Annuale
3.14 7.48
- Chiusura Precedente
- 3.55
- Apertura
- 3.63
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Minimo
- 3.55
- Massimo
- 3.98
- Volume
- 882
- Variazione giornaliera
- 9.30%
- Variazione Mensile
- 8.38%
- Variazione Semestrale
- -1.27%
- Variazione Annuale
- -36.91%
20 settembre, sabato