SGN: Signing Day Sports Inc
1.89 USD 0.07 (3.57%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SGN para hoje mudou para -3.57%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.86 e o mais alto foi 2.02.
Veja a dinâmica do par de moedas Signing Day Sports Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SGN Notícias
Faixa diária
1.86 2.02
Faixa anual
0.43 13.92
- Fechamento anterior
- 1.96
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Low
- 1.86
- High
- 2.02
- Volume
- 277
- Mudança diária
- -3.57%
- Mudança mensal
- 17.39%
- Mudança de 6 meses
- 173.91%
- Mudança anual
- -82.88%
