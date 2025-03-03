通貨 / SGN
SGN: Signing Day Sports Inc
1.89 USD 0.07 (3.57%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SGNの今日の為替レートは、-3.57%変化しました。日中、通貨は1あたり1.86の安値と2.02の高値で取引されました。
Signing Day Sports Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SGN News
- Signing Day Sports (SGN) Skyrockets 150% After Quiet SEC Filing for Merger
- Signing Day Sport Stock (SGN) Surges 145% on Bitcoin Mining Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Signing Day Sports stock soars after SEC filing for merger deal
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
1日のレンジ
1.86 2.02
1年のレンジ
0.43 13.92
- 以前の終値
- 1.96
- 始値
- 1.91
- 買値
- 1.89
- 買値
- 2.19
- 安値
- 1.86
- 高値
- 2.02
- 出来高
- 277
- 1日の変化
- -3.57%
- 1ヶ月の変化
- 17.39%
- 6ヶ月の変化
- 173.91%
- 1年の変化
- -82.88%
