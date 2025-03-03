Valute / SGN
SGN: Signing Day Sports Inc
2.13 USD 0.24 (12.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SGN ha avuto una variazione del 12.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.18.
Segui le dinamiche di Signing Day Sports Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SGN News
- Signing Day Sports (SGN) Skyrockets 150% After Quiet SEC Filing for Merger
- Signing Day Sport Stock (SGN) Surges 145% on Bitcoin Mining Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Signing Day Sports stock soars after SEC filing for merger deal
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
Intervallo Giornaliero
1.85 2.18
Intervallo Annuale
0.43 13.92
- Chiusura Precedente
- 1.89
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 2.18
- Volume
- 945
- Variazione giornaliera
- 12.70%
- Variazione Mensile
- 32.30%
- Variazione Semestrale
- 208.70%
- Variazione Annuale
- -80.71%
21 settembre, domenica