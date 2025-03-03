QuotazioniSezioni
SGN: Signing Day Sports Inc

2.13 USD 0.24 (12.70%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SGN ha avuto una variazione del 12.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.18.

Segui le dinamiche di Signing Day Sports Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 2.18
Intervallo Annuale
0.43 13.92
Chiusura Precedente
1.89
Apertura
1.91
Bid
2.13
Ask
2.43
Minimo
1.85
Massimo
2.18
Volume
945
Variazione giornaliera
12.70%
Variazione Mensile
32.30%
Variazione Semestrale
208.70%
Variazione Annuale
-80.71%
21 settembre, domenica