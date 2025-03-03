Devises / SGN
SGN: Signing Day Sports Inc
2.13 USD 0.24 (12.70%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SGN a changé de 12.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.85 et à un maximum de 2.18.
Suivez la dynamique Signing Day Sports Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
SGN Nouvelles
Range quotidien
1.85 2.18
Range Annuel
0.43 13.92
- Clôture Précédente
- 1.89
- Ouverture
- 1.91
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- Plus Bas
- 1.85
- Plus Haut
- 2.18
- Volume
- 945
- Changement quotidien
- 12.70%
- Changement Mensuel
- 32.30%
- Changement à 6 Mois
- 208.70%
- Changement Annuel
- -80.71%
20 septembre, samedi