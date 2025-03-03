Currencies / SGN
SGN: Signing Day Sports Inc
1.91 USD 0.10 (5.52%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
SGN exchange rate has changed by 5.52% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.82 and at a high of 1.94.
Follow Signing Day Sports Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
SGN News
- Signing Day Sports (SGN) Skyrockets 150% After Quiet SEC Filing for Merger
- Signing Day Sport Stock (SGN) Surges 145% on Bitcoin Mining Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Signing Day Sports stock soars after SEC filing for merger deal
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
Daily Range
1.82 1.94
Year Range
0.43 13.92
- Previous Close
- 1.81
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.82
- High
- 1.94
- Volume
- 94
- Daily Change
- 5.52%
- Month Change
- 18.63%
- 6 Months Change
- 176.81%
- Year Change
- -82.70%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev