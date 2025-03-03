Währungen / SGN
SGN: Signing Day Sports Inc
2.11 USD 0.22 (11.64%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SGN hat sich für heute um 11.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.85 bis zu einem Hoch von 2.17 gehandelt.
Verfolgen Sie die Signing Day Sports Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
1.85 2.17
Jahresspanne
0.43 13.92
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.89
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Tief
- 1.85
- Hoch
- 2.17
- Volumen
- 696
- Tagesänderung
- 11.64%
- Monatsänderung
- 31.06%
- 6-Monatsänderung
- 205.80%
- Jahresänderung
- -80.89%
