SGN: Signing Day Sports Inc
1.91 USD 0.10 (5.52%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SGN за сегодня изменился на 5.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.82, а максимальная — 1.94.
Следите за динамикой Signing Day Sports Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SGN
- Signing Day Sports (SGN) Skyrockets 150% After Quiet SEC Filing for Merger
- Signing Day Sport Stock (SGN) Surges 145% on Bitcoin Mining Deal - TipRanks.com
- Morning News Wrap-Up: Friday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Signing Day Sports stock soars after SEC filing for merger deal
- Short Interest In IT Stocks Eases In January
Дневной диапазон
1.82 1.94
Годовой диапазон
0.43 13.92
- Предыдущее закрытие
- 1.81
- Open
- 1.85
- Bid
- 1.91
- Ask
- 2.21
- Low
- 1.82
- High
- 1.94
- Объем
- 94
- Дневное изменение
- 5.52%
- Месячное изменение
- 18.63%
- 6-месячное изменение
- 176.81%
- Годовое изменение
- -82.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.