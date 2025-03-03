통화 / SGN
SGN: Signing Day Sports Inc
2.13 USD 0.24 (12.70%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SGN 환율이 오늘 12.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.85이고 고가는 2.18이었습니다.
Signing Day Sports Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.85 2.18
년간 변동
0.43 13.92
- 이전 종가
- 1.89
- 시가
- 1.91
- Bid
- 2.13
- Ask
- 2.43
- 저가
- 1.85
- 고가
- 2.18
- 볼륨
- 945
- 일일 변동
- 12.70%
- 월 변동
- 32.30%
- 6개월 변동
- 208.70%
- 년간 변동율
- -80.71%
20 9월, 토요일