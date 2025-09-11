Moedas / RTX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RTX: RTX Corporation
158.36 USD 0.21 (0.13%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RTX para hoje mudou para -0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 157.62 e o mais alto foi 159.31.
Veja a dinâmica do par de moedas RTX Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RTX Notícias
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- Pratt & Whitney e PBS Group firmam parceria para nova geração de unidades auxiliares de potência
- Pratt & Whitney, PBS Group partner on next-gen auxiliary power unit
- Wall Street Has Eyes On This AI Infrastructure Stock. Here's Why.
- Raytheon recebe contrato de US$ 43 milhões para redesenho do míssil SM-6
- Raytheon awarded $43 million contract for SM-6 missile redesign
- Pentagon to get first official briefing on Golden Dome missile shield architecture
- AAR Inks Multi-Year Aircraft Support Service Deal With Cebu Pacific
- RTX Corporation (RTX) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- RC Fornax nomeia Richard Smith como diretor não-executivo
- RTX Corp. recebe contrato de US$ 670 milhões para peças do sistema de propulsão F135
- RTX Corp. awarded $670 million contract for F135 propulsion system spares
- Países Baixos adquirem mísseis AIM-120C-8 da RTX em acordo de US$ 570 milhões
- Netherlands to acquire RTX’s AIM-120C-8 missiles in $570 million deal
- L3Harris Wins Contract to Produce Propulsion for Javelin Weapon System
- US State Department approves potential sale of F-16 aircraft to Peru, Pentagon says
- Why RTX (RTX) Outpaced the Stock Market Today
- Thales eyes more SAMP/T deals after Denmark picks European anti-missile system
- Raytheon UK to supply GPS anti-jamming systems for CV90 vehicles
- The $2.3 Billion Startup That's 3D-Printing America's Next War Machine
- S&P 500's Howmet Aerospace Actionable Above This Level. It's the IBD Stock Of The Day.
- Astronics' Aerospace Segment Gains Strength on Rising Demand
- RTX Stock: Re-Rated, Even With Margin Work Left To Do (NYSE:RTX)
- Pentagon starts process of finding Golden Dome contractors
Faixa diária
157.62 159.31
Faixa anual
112.27 161.26
- Fechamento anterior
- 158.57
- Open
- 158.60
- Bid
- 158.36
- Ask
- 158.66
- Low
- 157.62
- High
- 159.31
- Volume
- 6.360 K
- Mudança diária
- -0.13%
- Mudança mensal
- 0.06%
- Mudança de 6 meses
- 19.83%
- Mudança anual
- 30.67%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh